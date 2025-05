MediaTek Dimensity 9400 e e T930: nuovi chip smartphone

La nota azienda taiwanese MediaTek ha deciso di lanciare due nuovi processori destinata alla fascia flaghsip del mercato, Dimensity 9400e, un SoC pensato per offrire elevate prestazioni da una parte e dall’altra T930, un SoC destinato invece a dispositivi FWA e Mi-Fi capace di abilitare connessioni 5G da 10 Gbps e funzioni AI evolute.

Caratteristiche

Il SoC Dimensity 9400e garantisce delle prestazioni davvero di livello elevato, il tutto è merito dell’architettura All Big Core realizzata con processo TSMC a 4 nm di terza generazione, la quale combina potenza di calcolo pura, potenza di elaborazione IA ed efficienza energetica, il tutto è farcito con la presenza di una CPU basata su quattro core Cortex-X4 fino a 3,4 GHz e quattro core Cortex-A720 a 2,0 GHz, supportati da una GPU a 12 core Immortalis-G720, con ray tracing hardware e illuminazione globale di livello console.

Ovviamente al suo interno non manca anche una NPU SDK MediaTek NeuroPilot per applicazioni di AI, con supporto ai modelli più famosi di LLM e SLM globali e la capacità di eseguire in locale modelli come DeepSeek-R1-Distill, Qwen1.5B, LLaMA7B/8B, Gemini Nano con multimodalità, LLaVA-1.5 7B.

Il vero punto di forza invece è rappresentato dalla connettività offerta da questo SoC: Wi-Fi 7 tri-band con 5 stream con un massimo di 7,3 Gbps, Bluetooth con raggio fino a 5 km in linea d’aria tra due dispositivi, 5G sub-6GHz con aggregazione a quattro portanti fino a 7 Gbps in download teorici, supporto dual SIM dual active e tecnologia di risparmio energetico 5G UltraSave 3.

Per quanto riguarda invece il SoC T930, si tratta di una soluzione 5G Advanced pensata per i device Fixed Wireless Access realizzato anch’esso con il processo produttivo di TSMC a 4nm, il tutto per garantire prestazioni AI Edge per device in rete locale, non a caso supporta velocità 5G fino a 10 Gbps in download e 2,8 Gbps in upload.

Il chip in questione si basa su una CPU quad-core Cortex-A55, un processore di rete dedicato, un ricetrasmettitore RF, ricevitore GNSS e moduli per la gestione energetica.