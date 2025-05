Il titanio arriva nei pieghevoli: Samsung pronta a cambiare rotta

Samsung si prepara a cambiare le regole del gioco nel mercato degli smartphone pieghevoli. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda infatti potrebbe introdurre per la prima volta il titanio come materiale principale per la struttura dei suoi nuovi dispositivi. Parliamo nello specifico del Galaxy Z Fold7 e del misterioso GalaxyG Fold. Quest’ultimo è un modello ancora inedito, caratterizzato da una doppia piega che ne amplifica le possibilità d’uso. La notizia è stata lanciata dal portale coreano TheElec, il quale annuncia un’evoluzione importante, sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Samsung Z Fold7 e G Fold: prestazioni al top e spessore ridotto

Fino ad oggi il titanio era stato riservato solo a modelli di fascia ultra alta, come il Galaxy S25Ultra o alcune edizioni speciali. Se ciò venisse confermato, si tratterebbe della prima volta in cui questo metallo ultraresistente verrebbe impiegato su smartphone pieghevoli standard. Il titanio, infatti, garantisce maggiore resistenza e leggerezza rispetto all’alluminio. Anche se la sua lavorazione su larga scala risulta più complessa a causa della scarsa malleabilità. Samsung sembra però intenzionata ad affrontare questa sfida, cercando di offrire un prodotto più solido, premium e diverso rispetto alla concorrenza.

Oltre al design, anche l’hardware promette di fare un salto in avanti. Il Galaxy Z Fold7, secondo quanto trapela dai rumor, dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, già visto nella serie GalaxyS25. Questo processore è il migliore sul mercato in termini di efficienza e prestazioni. In più, il dispositivo potrebbe presentare uno spessore ridotto a circa 8,2mm da chiuso, superando in sottigliezza anche rivali come OPPO Find N5.

Anche se queste informazioni non sono state ancora confermate ufficialmente da Samsung, tutto lascia presagire che l’azienda voglia sorprendere al prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto per luglio a New York. In quell’occasione potrebbero arrivare conferme sul nuovo design in titanio, sui dettagli tecnici e sulle strategie future. Per ora non resta che attendere. Ma una cosa è certa, Samsung sembra pronta a lanciarsi con decisione nel mondo dei pieghevoli.