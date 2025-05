Il Giappone punta al sole dallo spazio con energia solare wireless

Immagina di poter catturare l’energia del sole… dallo spazio. Non è una nuova scena di un film sci-fi, ma qualcosa che sta succedendo davvero — e lo stanno facendo in Giappone. Il progetto si chiama OHISAMA (che, non a caso, in giapponese significa proprio “sole”) e ha un obiettivo piuttosto ambizioso: trasmettere energia solare dallo spazio alla Terra, senza fili.

Sì, hai letto bene: energia wireless, ma a livello planetario.

Dallo spazio alla presa: il Giappone testa l’energia solare senza fili

L’idea è semplice nella teoria, complicatissima nella pratica. Lanci un satellite in orbita bassa, circa 400 chilometri sopra le nostre teste, lo equipaggi con un pannello solare da due metri quadrati e gli fai raccogliere energia dal sole. Fin qui, niente di troppo diverso dai normali satelliti. Ma poi viene il bello: l’energia raccolta non viene usata a bordo, ma convertita in microonde e sparata verso delle antenne a terra, che a loro volta la trasformano in elettricità pronta all’uso.

Ok, per ora parliamo di piccole quantità – il primo test punterà a generare circa un kilowatt, cioè quanto basta per far andare una lavastoviglie per un’ora. Non stiamo parlando di alimentare intere città, almeno non ancora. Ma il punto è un altro: se funziona, cambia tutto.

Perché un sistema del genere, replicato su larga scala, potrebbe rendere disponibile energia solare 24 ore su 24, anche di notte, anche quando piove o nevica. Niente più dipendenza dalle condizioni atmosferiche. Niente più limiti imposti dalla posizione geografica. Il sole ci sarebbe sempre, basta guardare un po’ più in alto.

Non è una novità totale: l’idea di trasmettere energia dallo spazio alla Terra risale al 1968, ma all’epoca era troppo costosa, troppo complessa, troppo tutto. Oggi, invece, abbiamo i mezzi per provarci davvero. E mentre la NASA si dice ancora scettica sui costi (al momento altissimi), il Giappone ha deciso di buttarsi.

L’obiettivo è partire in piccolo, ma con una visione ben chiara: creare un’infrastruttura spaziale per l’energia, una specie di rete solare orbitale. Fantascienza? Forse. Ma anche no. Se c’è una cosa che la tecnologia ci ha insegnato, è che le idee impossibili… a volte decollano.