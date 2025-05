LG ARTCOOL Mirror AI Air: tecnologia e design si fondono

Il nuovo LG ARTCOOL Mirror AI Air non si limita a raffrescare o riscaldare. Sfrutta l’intelligenza artificiale Affectionate per adattare il flusso d’aria alla presenza umana e alle condizioni della stanza. L’effetto è immediato: un comfort che si modella sull’ambiente e su chi lo vive. Con la modalità AI Air, ogni parametro si regola da solo. Non serve toccare nulla, perché il dispositivo LG capisce da solo cosa fare. Una tecnologia già vista sul modello DUALCOOL AI Air, ora affinata per offrire prestazioni più sofisticate. Il Timer Sleep+ regola temperatura e ventilazione durante il sonno, seguendo le abitudini dell’utente con una precisione quasi affettuosa. Quando si raggiunge la temperatura ideale, entra in funzione Soft Air, che diffonde un flusso indiretto e silenzioso, difficile da percepire ma impossibile da ignorare.

Controllo remoto e consumo consapevole per chi sceglie il device LG

Chi sceglie il Mirror AI Air LG non rinuncia al controllo, anzi. Tutto si gestisce tramite l’app LG ThinQ, da ogni luogo e in ogni momento. Temperatura, ventilazione, consumi: ogni dettaglio resta sotto controllo. Attraverso AI kW Manager, i dati energetici sono consultabili in tempo reale, con la possibilità di impostare limiti personalizzati. Nessuna sorpresa in bolletta e nessuno spreco. I sensori Window Open Detection e Human Detecting aumentano l’efficienza. Se una finestra si apre improvvisamente o nessuno è in stanza, la modalità risparmio si attiva senza intervento umano. Un sistema intelligente LG che si prende cura anche delle spese.

Non solo performance per il dispositivo LG. lo chassis riflettente del Mirror AI Air cattura lo sguardo e si integra con discrezione. L’ambiente si riflette sulla superficie, creando un effetto di profondità che amplifica lo spazio. La griglia inferiore assicura una distribuzione dell’aria su oltre 180 gradi, con un’eleganza che non passa inosservata. In classe A+++ sia in raffreddamento che in riscaldamento, il dispositivo promette efficienza senza compromessi. Sostenibilità e design si incontrano in un unico prodotto, pensato per chi pretende tutto, senza rinunciare a nulla. L’LG è disponibile in Italia in tre versioni: 9.000 BTU a 1.249€, 12.000 BTU a 1.349€, 18.000 BTU a 2.749€.