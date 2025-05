L’aspirapolvere Samsung si ferma quando squilla il telefono

L’innovazione nelle smart home non si limita solo alla possibilità di controllare da remoto gli elettrodomestici. Ma include anche funzionalità pensate per migliorare l’interazione con i dispositivi. Un esempio di questa evoluzione è rappresentato dai nuovi aspirapolvere Samsung. Questi sono dotati di tecnologie avanzate, che permettono una perfetta integrazione tra smartphone e dispositivi di pulizia. Tra le novità più interessanti, c’è la capacità di ricevere le notifiche delle chiamate sul display dell’aspirapolvere. Si evita così il problema che le persone non sentano il telefono mentre stanno passando l’elettrodomestico.

Configurare gli aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet per le notifiche delle chiamate

I modelli Samsung Bespoke AI Jet Ultra e Bespoke AI Jet Lite sono stati lanciati durante quest’anno. Sono questi che offrono la possibilità di ricevere notifiche sul display durante una chiamata in arrivo. Per attivare questa funzione, è necessario collegare l’aspirapolvere alla piattaforma SmartThings di Samsung. Questo perché consente di gestire e automatizzare i dispositivi smart all’interno della casa. Dopo aver scaricato l’app SmartThings sul proprio smartphone, tablet o TV compatibile, basterà aggiungere l’aspirapolvere scansionando il QR code presente sul lato del dispositivo. Oppure rilevandolo nelle vicinanze tramite Bluetooth.

Solo quando l’aspirapolvere è connesso a SmartThings, gli utenti possono accedere alla sezione “Avvisi di chiamata e messaggi”. In questo modo potranno attivare la ricezione delle notifiche delle chiamate. L’app richiederà di concedere alcune autorizzazioni. Come la gestione delle chiamate telefoniche e degli SMS, nonché l’accesso alla posizione. Tra le funzionalità più pratiche, c’è la possibilità di configurare l’aspirapolvere per fermarsi automaticamente quando si riceve una chiamata o un messaggio. Garantendo così di non perdere mai una chiamata importante durante le operazioni di pulizia.

Questa funzione è un esempio concreto di come l’automazione domestica possa semplificare la vita quotidiana. Ma Samsung potrebbe ampliare ulteriormente queste possibilità. In futuro, potrebbe essere introdotta la possibilità di creare una lista di contatti prioritari. In questo caso si interromperebbe automaticamente l’attività dell’aspirapolvere in caso di chiamate urgenti.