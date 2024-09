Samsung Jet Bot Combo AI: il robot aspirapolvere intelligente, la RECENSIONE

Nell’epoca in cui tutto è automatizzato, anche in casa, è fondamentale valutare l’acquisto di un robot aspirapolvere che sia in grado anche di lavare il pavimento. Ce ne sono tantissimi in giro ma noi abbiamo provato un prodotto davvero eccezionale che ci ha lasciato stupiti sotto diversi aspetti. Stiamo parlando di un robot di ultima generazione, il Samsung Jet Combo AI, il quale si distingue particolarmente per la sua tecnologia avanzata e per le sue funzioni esclusive.

Abbiamo provato in ogni modo ad analizzare ogni dettaglio di questo prodotto, il quale nasconde un mondo di funzionalità e soprattutto utilità in casa.

Samsung Jet Combo AI: design e costruzione

Il nuovo Jet Combo AI di Samsung si mostra fin da subito estremamente moderno ed elegante grazie al suo design. Caratterizzato dalla sua finitura nel colore Satin Greige, che non sarebbe altro che un grigio satinato, riesce a non essere mai fuori luogo girando nell’ambiente domestico. Si adatta infatti perfettamente ad ogni tipo di arredamento e non stona per nulla. Il suo classico design circolare è contraddistinto da dimensioni molto compatte che sono in 444 × 547 × 510 mm.

È proprio grazie a questa peculiarità che il robot non fa fatica a muoversi negli spazi stretti, infilandosi tranquillamente sotto i mobili ma anche tra le sedie. Il peso è abbastanza importante: il Samsung Jet Combo AI pesa infatti 14 kg e tra i robot aspirapolvere è uno dei più pesanti vista la tecnologia che c’è al suo interno. Da precisare che questo non va minimamente ad influire su quelle che sono le sue prestazioni, per cui si può stare ampiamente tranquilli.

Menzione di merito per la stazione di ricarica Clean Station Steam+, fondamentale per le varie operazioni di ricarica ma anche per le altre funzionalità come lo svuotamento automatico della polvere raccolta, lavaggio e sterilizzazione dei panni ma anche asciugatura ad aria calda del panno integrato nel robot. Abbiamo notato che un approccio del genere risulta fondamentale al giorno d’oggi: non abbiamo praticamente mai avuto la necessità di usare le mani per la manutenzione, ci ha pensato il robot da solo.

Prestazioni e pulizia

Il Samsung Jet Bot Combo AI è un robot appositamente progettato per garantire agli utenti meno sforzo e soprattutto una pulizia completa e approfondita. Tutto ciò avviene grazie alla combinazione di aspirazione e lavaggio. A dare vita al prodotto ci pensa il nuovo motore Digital Inverter, il quale sviluppa una potenza di aspirazione massima che tocca i 6000 Pa. Questo garantisce dunque un’efficace rimozione di sporco, polvere e peli di animali domestici. Ciò che abbiamo notato è che non importa quale sia la superficie, il robot spazzerà via qualsiasi cosa portandola con sé.

Ci sono 4 modalità di pulizia disponibili a bordo

Il Jet Bot Combo AI offre quattro modalità di pulizia, che possono essere selezionate tramite l’app SmartThings:

Aspira e Lava Insieme : ideale per una pulizia completa. Il robot aspira e lava il pavimento allo stesso tempo e consente dunque un gran risparmio di tempo;

: ideale per una pulizia completa. Il robot aspira e lava il pavimento allo stesso tempo e consente dunque un gran risparmio di tempo; Solo Lavaggio : modalità perfetta per quando si desidera lavare i pavimenti senza dover aspirare prima via lo sporco;

: modalità perfetta per quando si desidera lavare i pavimenti senza dover aspirare prima via lo sporco; Aspira prima e poi lava : pensata per una pulizia più accurata. Viene infatti prima aspirata la polvere e poi si procede con il lavaggio del pavimento;

: pensata per una pulizia più accurata. Viene infatti prima aspirata la polvere e poi si procede con il lavaggio del pavimento; Solo Aspirazione: adatta per rimuovere polvere e sporco superficiale, senza lavare dover il pavimento.

Una delle funzioni più avanzate di cui è provvisto il Samsung Jet Bot Combo AI è la tecnologia Carpet Care. Questa consente al robot di identificare rilevare in maniera automatica i tappeti. In questo modo dunque la modalità di pulizia verrà scelta automaticamente.

Ad esempio sul nostro tappeto a pelo corto in ufficio, il robot si è preoccupato di sollevare i panni lavapavimenti evitando dunque di bagnarlo. A casa invece, dove c’era un tappeto a pelo lungo, il robot è tornato prima alla stazione di ricarica, ha riposto i panni ed in seguito ha ripreso con l’aspirazione sul tappeto. In questo modo anche i tappeti vengono puniti al meglio senza danneggiarli.

Una delle funzionalità più interessanti in assoluto è quella che si occupa della pulizia profonda delle macchie. In questo caso il Jet Bot Combo AI è in grado di rilevare ed eliminare anche le macchie più ostinate, quelle che in breve credete non possano venir via. Tutto ciò è possibile con la tecnologia di riconoscimento degli oggetti e una telecamera: in questo modo il robot identifica le macchie sul pavimento e le rimuove in maniera efficace. Abbiamo notato che il Samsung Jet Combo AI è passato più volte sulle macchie più difficili da eliminare con i panni lavapavimenti riscaldati. Abbiamo ad esempio rimosso delle macchie di caffè (o meglio, ha rimosso) senza alcun patema d’animo.

Tecnologie di riconoscimento e navigazione

Uno degli aspetti che distingue il Jet Bot Combo AI dagli altri robot aspirapolvere è la sua capacità di riconoscere oggetti, persone, animali domestici e spazi, grazie all’integrazione di un modello di deep learning e di sensori avanzati.

Davvero utile è la tecnologia AI Object Recognition. Questa infatti permette al robot di identificare gli oggetti in casa. Che siano mobili, elettrodomestici o piccoli oggetti anche di un centimetro, il sensore Active Stereo 3D consentirà al Jet Bot Combo AI di evitare gli ostacoli. Il prodotto comincerà infatti a pulire intorno agli oggetti, senza urtarli o danneggiarli. C’è anche il Pet Monitoring: è possibile controllare cosa fanno i propri animali domestici direttamente dall’app.

Oltre a questo, il Jet Combo AI è in grado di riconoscere gli spazi, identificando e suddividendo ogni stanza in varie categorie. Gli spazi infatti vengono mappati in 3D grazie al sensore dToF LiDAR, offrendo un’ottimizzazione del percorso durante la pulizia e garantendo che ogni area venga trattata nel modo più efficiente possibile. Noi abbiamo utilizzato l’app SmartThings per aiutare il robot a capire dove pulire e quali zone lasciar stare.

Manutenzione e funzionalità di autopulizia

Acquistando questo robot, gli utenti si ritroveranno di certo di fronte ad uno dei vantaggi più importanti: la sua capacità di effettuare la manutenzione e la pulizia dei panni in modo completamente autonomo, grazie alla stazione Clean Station Steam+.

Dopo ogni sessione di pulizia, il robot torna infatti alla stazione di ricarica, dove lava attentamente i panni lavapavimenti, sterilizzandoli con un getto di vapore ad alta temperatura. Questo processo non solo rimuove lo sporco più ostinato, ma riduce anche il 99,99% dei batteri. L’asciugatura con aria calda a 55°C riduce l’umidità residua al di sotto del 5% entro 2 ore, rendendo i panni pronti per un nuovo utilizzo.

Il Jet Bot Combo AI è dotato di un sistema di svuotamento automatico della polvere, che infatti ci ha evitato di intervenire. La Clean Station Steam+ svuota il contenitore della polvere ogni 2-3 mesi, utilizzando la tecnologia Air Pulse, che trattiene il 99,999% delle particelle di polvere grazie a un sistema di filtraggio multistrato. Questo garantisce un ambiente domestico più pulito e riduce l’esposizione agli allergeni.

Davvero utile è la ricarica automatica dell’acqua. Quando il serbatoio dell’acqua del robot si esaurisce durante la pulizia, il Samsung Jet Bot Combo AI torna autonomamente alla stazione di ricarica per rifornirsi d’acqua.

Personalizzazione e controllo

Il Jet Bot Combo AI offre un alto livello di personalizzazione, il tutto grazie all’app SmartThings, che permette di configurare e controllare tutti gli aspetti legati al robot.

È infatti possibile impostare la potenza di aspirazione e l’intensità di pulizia dei panni lavapavimenti per ogni singola stanza che si andrà a pulire. Questo consente di adattare la pulizia alle esigenze specifiche di ogni ambiente in modo da garantire trattamenti più approfonditi.

Impostando poi le No-go-zone e le pareti virtuali, si possono proteggere le cose di valore come mobili, vasi e molto altro. Questa funzione è particolarmente utile per impedire al robot di entrare in aree pericolose.

Conclusioni e prezzo di vendita

La nostra esperienza con il robot aspirapolvere e lava pavimenti di Samsung è stata veramente soddisfacente. A dire il vero non ci aspettavamo nulla di troppo diverso rispetto alle altre esperienze, ma in realtà l’upgrade in termini di qualità si vede eccome. Il Jet Combo AI è in grado di fare tutto da solo, non c’è praticamente mai bisogno della mano umana se non nelle impostazioni iniziali.

Chiunque volesse acquistarlo, lo trova disponibile sul sito ufficiale di Samsung ad un prezzo di 1599 €. Nel caso in cui si volesse dilazionare il pagamento, non c’è alcun problema: il colosso garantisce l’opportunità di pagare 86,79 € per 20 mesi. La colorazione disponibile è unica e si tratta di quella in Satin Greige.