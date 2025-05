Amazon, che OFFERTA SHOCK sul Samsung Galaxy S25 Ultra: -500 euro solo oggi

Risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra è davvero possibile direttamente su Amazon con una delle ultime promozioni che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di ogni utente che vuole accedere ai prezzi più bassi attualmente in circolazione, stando comodamente seduto sul divano di casa propria.

La promozione attivata in questi giorni risulta essere disponibile sul modello base della variante Galaxy S25 Ultra, ciò sta a significare che parliamo di un prodotto con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (è bene ricordare che non è espandibile), mantenendo comunque intatte tutte le altre ottime specifiche tecniche che lo differenziano dagli altri device in commercio. Il peso è elevato, raggiunge 218 grammi, come anche le dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, per una completa resistenza all’acqua. Sotto il cofano trova posto l’ultimo SoC, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con GPU Adreno 830, che offre prestazioni davvero da urlo.

Amazon: la promozione sconta il Samsung Galaxy S25 Ultra

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter assistere ad una così importante riduzione di prezzo per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra, gli utenti oggi lo possono fare proprio con un risparmio importante sul valore di listino di 1499 euro, è previsto uno sconto automatico del 33%, per arrivare in questo modo ad investire un contributo finale di soli 999,90 euro. Approfittatene subito qui.

Le specifiche di questo smartphone sono chiaramente da top di gamma assoluto, non solo per processore, ma anche per il display davvero eccellente, con diagonale da 6,9 pollici, prevede anche la risoluzione di 1440 x 3120 pixel, fermo restando essere un dynamic AMOLED 2X, con refresh rate che può arrivare fino a 120Hz, sempre con protezione Gorilla Glass Armor 2 ed oltre 16 milioni di colori.