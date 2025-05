Torna in Very Mobile, nuova promo con 200 giga

Anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone delle super offerte di rete mobile ai suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti selezionati l’attivazione di un’offerta davvero eccezionale. Si tratta dell’offerta mobile nota come Very 4,99 e questa volta arriva ad includere una maggiore quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Very Mobile, nuova super offerta con fino a 200 GB di traffico dati

Dq qualche giorno l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta invitando alcuni suoi fortunati ex clienti a tornare attivando un’offerta mobile davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Very 4,99. Questa volta, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta in un’edizione speciale con una quantità maggiore di giga per navigare.

Gli ex clienti potranno infatti utilizzare ogni mese addirittura fino a 200 GB per navigare in tranquillità e senza pensieri. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, per avere questa offerta mobile gli ex clienti dovranno sostenere una spesa pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim.

Come di consueto, anche l’operatore Very Mobile sta proponendo l’attivazione di questa offerta ai suoi ex clienti con una nuova campagna SMS. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco un esempio del messaggio inviato dall’operatore virtuale Very Mobile.

“Tieniti forte! Se torni in Very ti aspettano 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE, con 1 mese omaggio. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su […] o nei negozi Very.”