iPhone 17 Air: eleganza estrema, ma la batteria lascia perplessi

Di recente, Apple ha deciso di spingersi oltre, presentando un dispositivo che punta tutto sull’estetica. Si tratta dell’ iPhone 17 Air, il quale si distingue per il suo profilo ultrapiatto, pari a soli 5,6mm, e per un peso che non supera i 145g. Insomma, un prodotto pensato per chi cerca leggerezza e minimalismo, anche a costo di sacrificare caratteristiche fondamentali. La decisione di ridurre al minimo lo spessore ha però comportato delle rinunce evidenti. Ad esempio la fotocamera posteriore sarà singola e, ancora più preoccupante, la batteria sembra già rappresentare un limite serio.

La tecnologia non basta: i limiti dell’ottimizzazione software sull’iPhone 17 Air

Secondo indiscrezioni interne, la batteria del nuovo modello sarà da soli 2.800mAh. Una cifra che sorprende in negativo, considerando che il Galaxy S25 Edge, nonostante la sua sottigliezza, ne possiede una da 3.900mAh. Persino l’iPhone 16, ormai superato, offriva una capacità maggiore. Questo dato ha quindi fatto nascere discussioni e critiche sul web, in cui molti temono che il nuovo Air possa faticare ad arrivare a fine giornata. Per rimediare, si vocifera che Apple lancerà una cover con batteria integrata, scelta che sembra annullare in parte il senso di uno smartphone sottile.

Cupertino sembra intenzionata ad affidarsi a soluzioni software per superare i limiti hardware. L’iPhone 17 Air dovrebbe infatti integrare Apple Intelligence. Ovvero un sistema basato sull’ intelligenza artificiale, progettato per ridurre i consumi energetici. L’AI sfrutterà dati raccolti da migliaia di dispositivi per comprendere come ottimizzare l’uso delle app, migliorando la gestione dell’energia. Però, l’efficacia di questa soluzione resta ancora un’ incognita. In quanto le prestazioni finora ottenute da Apple Intelligence non sembrano sufficienti per compensare una batteria così piccola.

Molti utenti ricordano quanto accaduto con l’iPhone Mini. Quest’ ultimo nato per piacere a chi cercava compattezza, è stato presto ritirato per via della sua scarsa autonomia. Una storia che potrebbe ripetersi con l’Air, se l’esperienza d’uso non sarà all’altezza delle aspettative. Il pubblico di oggi, più attento alla durata della batteria che all’estetica, potrebbe quindi non perdonare questo compromesso. Anche perché la concorrenza Android riesce a proporre dispositivi sottili senza sacrificare così tanto la capacità energetica.