Huawei Nova 14: connessione satellitare e AI a prezzi contenuti

Huawei torna a far parlare di sé con la nuova serie Nova 14, presentata ufficialmente in Cina. La gamma, che si compone delle versioni base, Pro e Ultra, segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione degli smartphone di fascia media-alta, con una proposta che spicca per design, comparto fotografico e intelligenza artificiale. Un dettaglio insolito ma interessante è la presenza, su tutti i modelli, della connettività satellitare Beidou, utile per l’invio di messaggi o immagini anche in assenza di segnale mobile. Una funzione tutt’altro che comune su dispositivi che partono da un prezzo attorno ai 300 euro.

Serie Nova 14 , design e tecnologia per utenti esigenti

Il cuore della serie Nova 14 è rappresentato dal sistema operativo HarmonyOS 5.0, sviluppato internamente da Huawei dopo l’addio forzato ad Android. L’azienda punta molto sull’integrazione dell’AI, non solo nell’interfaccia ma anche nell’assistente vocale Celia, ora più potente e reattivo. Anche sul piano estetico, Huawei continua a seguire una linea coerente con i gusti del pubblico asiatico, puntando su curvature eleganti, colori cangianti e linee raffinate. Una scelta comprensibile, dato che il mercato internazionale resta ancora limitato a causa delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Le fotocamere, ormai vero punto di forza del brand, sono al centro dell’esperienza utente. Tutti i modelli montano tre sensori sul retro, ma le versioni Pro e Ultra aggiungono due fotocamere anche sul fronte, con soluzioni che vanno da obiettivi grandangolari a tele con zoom ottico. La qualità sembra alta anche per i video, con risoluzioni 4K sia per il fronte che per il retro. Sul processore, però, Huawei mantiene il riserbo: nulla è stato dichiarato ufficialmente, anche se è plausibile l’uso di un chip Kirin 5G prodotto da SMIC.

Disponibili in Cina a partire dal 23 maggio, i Nova 14 potrebbero arrivare anche in Europa, seguendo la scia della serie precedente. In Italia, i modelli Nova 13 avevano già mostrato una certa competitività, nonostante i rincari dovuti all’importazione.