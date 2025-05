Android regala app e giochi a pagamento: il Play Store è pieno di offerte

La fortuna bacia gli utenti Android oggi che possono portare a casa diversi titoli del Play Store di Google in maniera gratuita. Certo, ce ne sono tantissimi di giochi e ce ne sono tantissime di applicazioni gratis, ma il riferimento è riguardo ai titoli a pagamento. Una selezione di contenuti di livello, e che prevedono un prezzo, è oggi totalmente gratuita, ma tutto durerà solo per qualche ora, per cui bisogna fare quanto prima.

In basso ci sono tutti i dettagli del caso. Troverete i link diretti ma anche, ovviamente, i titoli di ogni app e gioco interessati dalla promo.

Android, nel Play Store ecco la promo: alcuni contenuti a pagamento sono totalmente gratuiti per gli utenti

Questa volta l’occasione è davvero grande e riguarda svariati titoli del mondo Android che potrebbero finire gratis su milioni di dispositivi tra tablet e smartphone, Nel Play Store di Google ci sono dei contenuti a pagamento che oggi, e solo oggi, non hanno alcun prezzo. Esatto, sono totalmente gratuiti con tutte le loro opportunità e le loro qualità. In basso c’è l’elenco con alcuni dei migliori giochi e delle migliori app che si possono portare a casa senza sborsare un euro. Il consiglio è quello di fare quanto prima possibile onde evitare che la promo passi.

A tal proposito il consiglio è proprio questo: fate presto e scaricate tutto da questa lista, magari subito dopo potete cancellare ciò che non vi occorre ma tenendovelo in serbo magari per il futuro. Ecco l’elenco al completo con i nomi di app e giochi ma soprattutto con i link diretti al Play Store di Google: