Gestione Android su Windows 11: il collegamento diventa diretto dal menu Start

Microsoft, con un nuovo aggiornamento per Windows 11, introduce un’interfaccia migliorata che consente alle persone di accedere alle funzioni principali del telefono direttamente dal menù Start. Si tratta di un’evoluzione importante dell’app “Collegamento al telefono”, già presente da tempo, ma finora accessibile solo come applicazione separata.

Il cuore di questa novità è un pannello posizionato nella parte destra del menu Start. Da qui è possibile controllare in tempo reale lo stato del proprio smartphone. Ovvero la connessione attiva, il livello della batteria, e una visione generale dei contenuti più recenti. Il sistema offre pulsanti per accedere istantaneamente a messaggi, chiamate e foto. Insomma, tutto ciò che prima richiedeva più passaggi ora è disponibile con un semplice click.

Windows 11: una nuova esperienza per chi vive tra PC e telefono

Un’ulteriore funzione pensata per facilitare la produttività è la condivisione di file. Attraverso un comando visibile nel pannello, l’utente può trascinare direttamente documenti o immagini all’interno di una finestra dedicata, oppure selezionarli dal file manager di Windows. Il trasferimento verso lo smartphone Android diventa quindi immediato, senza la necessità di collegare fisicamente i dispositivi o aprire cartelle.

Questa novità non è solo comoda. Ma è un segnale chiaro della volontà di Microsoft di rendere Windows 11 una piattaforma davvero universale. Ovvero in grado di dialogare senza interruzioni con il mondo Android. L’integrazione supporta dispositivi di diversi marchi, tra cui Samsung, Xiaomi, Oppo e Honor, a dimostrazione dell’apertura e della flessibilità del sistema.

Il pannello include anche un piccolo menù con tre puntini, posizionato in basso a destra, che permette l’accesso rapido alle impostazioni del collegamento, alle preferenze per le attività recenti e alla configurazione generale del menu Start. Questo livello di personalizzazione consente di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze quotidiane. Tale funzione è in fase di rilascio per tutti coloro che posseggono la versione stabile di Windows 11, dopo mesi di test. Si tratta così di un aggiornamento che trasforma il modo in cui interagiamo con il nostro smartphone attraverso il PC, riducendo i tempi e semplificando i passaggi.