Google: grande novità per le schede ristoranti e bar

A quanto pare, Google non ha minimamente intenzione di fermarsi e anzi sta continuando a tenere aggiornata la propria piattaforma di servizi e software in modo da renderla sempre accattivante e utile alla propria community, questa volta la piattaforma di cui vi parliamo riguarda le attività lavorative che godono di una account Business, nello specifico si tratta proprio di Google business, piattaforma che consente alle attività di avere una propria pagina consultabile e rintracciabile su Google Maps all’interno della quale condividere tutte le informazioni sulla propria attività come numeri di telefono e orari di apertura.

Nuova scheda

A quanto pare, nel corso dell’anno Google introdurrà all’interno di questa piattaforma, una nuova scheda definita “What’s happening?”, si tratterà sostanzialmente di una scheda dedicata a tutti gli eventi che riguarderanno nello specifico quella attività, come promozioni, eventi live e serate particolari nel caso si tratti di bar o ristoranti, all’interno di questa piattaforma il proprietario della pagina o del locale potrà infatti pubblicare in diretta annunci su eventi live o simili, come se non bastasse sarà anche possibile effettuare la sincronizzazione con gli account social di proprietà del gestore dell’attività in modo da poter pubblicare i post anche all’interno di Google business nella sezione sopracitata , ovviamente fornendo il consenso necessario di volta in volta in modo da poter pubblicare solo i post legati agli eventi live.

Si tratta ovviamente di un interessante novità che consentirà ai proprietari di determinati locali in possesso di un account Google business di rendere la propria community più partecipe e di diventare soprattutto più facilmente raggiungibili, tutto ciò infatti consentirà di pubblicizzare gli eventi live e di renderli visualizzabili a chiunque cerchi quel determinato locale in un determinato momento, tale novità ovviamente arriverà nel corso dell’anno e probabilmente verrà presentata durante il congresso input output 2025, restate sintonizzati.