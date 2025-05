Galaxy M36 pronto al debutto: Samsung lo inserisce nel sito ufficiale

Samsung continua ad alimentare l’interesse intorno alla sua serie Galaxy M. Dopo il recente lancio del GalaxyM56 in India, è il turno del GalaxyM36 di entrare in scena. Stavolta però non si tratta solo di indiscrezioni. In quanto, una pagina ufficiale di supporto dedicata al dispositivo è apparsa sul portale indiano del produttore. Un passaggio che, anche in passato, ha sempre significato che la presentazione ufficiale di un nuovo prodotto potesse avvenire a breve. A fine aprile infatti, il device era stato avvistato su Geekbench, lasciando intuire la scelta di un SoC Exynos 1380. Una differenza importante rispetto al Galaxy A36, che dovrebbe adottare invece uno Snapdragon 6 Gen 3.

Display AMOLED, batteria maxi e interfaccia aggiornata: cosa aspettarsi dal Galaxy M36

Samsung sembra intenzionata a differenziare nettamente le due serie, puntando con Galaxy M36 su un pubblico attento a performance e autonomia, ma con un occhio al prezzo. È plausibile aspettarsi la presentazione ufficiale dello smartphone già entro la fine di maggio, con un debutto iniziale previsto per il mercato indiano.

Le specifiche tecniche trapelate descrivono un prodotto completo e in linea con le esigenze degli utenti di fascia media. Il Galaxy M36 dovrebbe montare un ampio display Super AMOLED da 6,74” con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento fluida 120Hz. L’esperienza visiva si conferma ottima, sia per lo streaming che per l’uso quotidiano. Il dispositivo sarà alimentato dal processore Exynos 1380. E supportato da 6 o 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Sul fronte autonomia, la batteria da 6.000mAh promette buone prestazioni con una ricarica rapida da 25W. Le capacità fotografiche, invece, si baseranno su una tripla camera posteriore. Essa sarà composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP e un obiettivo macro da 5MP. Completano il tutto una fotocamera frontale da 16MP. Ma soprattutto la nuova interfaccia One UI7, basata su Android 15.