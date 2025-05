Chrome migliora la sicurezza con Gemini Nano

Google ha da poco rilasciato una nuova funzione di sicurezza per il suo browser Chrome. Questa è destinata a migliorare la protezione degli utenti contro le truffe online. La modalità “Protezione avanzata”, che esiste già dal 2020, ora sfrutta la tecnologia Gemini Nano. Un’intelligenza artificiale che analizza le pagine web durante la navigazione. Questa AI è in grado di individuare segnali sospetti di frode. Come ad esempio pattern linguistici e comportamentali, prima che siano individuati nei database di Google. In altre parole, la protezione diventa più tempestiva e precisa, intervenendo in tempo reale per bloccare minacce ancora sconosciute.

Gli effetti positivi della tecnologia Gemini Nano

L’aggiornamento riduce il rischio per gli utenti di essere truffati. Questa capacità di analizzare il contenuto direttamente sul dispositivo rende la protezione ancora più efficiente e sicura. Il sistema è già attivo su Chrome Desktop. Ma Google suggerisce di attivarlo sempre per ottenere la massima protezione. Per averla, basta entrare nelle Impostazioni di Chrome e seguire un paio di passaggi.

Grazie a Gemini Nano, la tecnologia di Google ha già portato a risultati significativi. Le statistiche mostrano un miglioramento enorme nella capacità di identificare le pagine truffaldine. In particolare, la società ha rilevato un aumento di venti volte nel numero di siti fraudolenti individuati su Google Search, rispetto a prima. Negli ultimi tre anni, Google ha anche investito in collaborazioni con ricercatori esterni e ha migliorato continuamente i suoi strumenti di rilevamento. Inoltre, i dati mostrano una netta diminuzione delle truffe legate all’assistenza clienti. Per esempio, sono stati fermati l’80% delle frodi legate alle finte assistenze di compagnie aeree, mentre oltre il 70% dei siti che imitavano servizi governativi è stato bloccato nel solo 2024.

Questa nuova funzionalità non si limita a Chrome Desktop, ma verrà estesa anche ai dispositivi Android nelle prossime versioni. Gli utenti Android avranno la possibilità di ricevere avvisi in tempo reale quando un sito o una notifica risulta sospetta. Google consiglia, inoltre, di stare attenti ai domini simili a quelli autentici, all’uso di caratteri strani e di cercare sempre informazioni da fonti ufficiali per evitare truffe. Con l’introduzione di Gemini Nano, la navigazione online diventa più sicura, grazie alla sinergia tra intelligenza artificiale e analisi diretta dei contenuti sul dispositivo.