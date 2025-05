realme

Realme si prepara al lancio del suo prossimo smartphone di fascia alta, il GT 7T, e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale emergono nuovi dettagli su design e specifiche tecniche. Il dispositivo dovrebbe debuttare in India il 22 maggio, ma il materiale promozionale e i leak diffusi online offrono già un quadro chiaro delle caratteristiche principali. Tra le novità più rilevanti ci sono un retro in vetro opaco, una batteria da 5.500 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 120W.

Realme GT 7T: design premium e fotocamera circolare

Secondo le immagini diffuse, il Realme GT 7T presenterà un design con angoli piatti e un retro in vetro opaco, con una nuova finitura denominata “Oasis Green”. Il modulo fotografico è integrato in una grande isola circolare posizionata centralmente, una scelta estetica che richiama i top di gamma di altri produttori. L’anello contiene una doppia fotocamera, accompagnata da un flash LED.

Il telaio sembra essere in metallo e il dispositivo è progettato per garantire una sensazione premium al tatto, confermando l’intenzione di Realme di posizionare il GT 7T in una fascia più alta rispetto ai precedenti modelli della serie. Il design ricorda da vicino quello del Realme GT Neo 6, ma con un focus maggiore su materiali e simmetria.

Sotto la scocca, il Realme GT 7T sarà alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, una piattaforma recente che promette alte prestazioni ed efficienza energetica. Il processore, realizzato con architettura a 4 nm, è lo stesso già visto su modelli come il Redmi Turbo 3 e il OnePlus Ace 3V, ed è destinato a portare prestazioni da fascia alta anche su dispositivi non “flagship”.

Il comparto energetico sarà gestito da una batteria da 5.500 mAh, superiore alla media per questa fascia di prezzo. Sarà supportata dalla ricarica rapida da 120W, già sperimentata da Realme su altri modelli, che consente di ottenere un’autonomia completa in tempi molto ridotti.

Il display del Realme GT 7T sarà un pannello AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per garantire una navigazione fluida e reattiva. Il pannello supporterà anche una luminosità di picco fino a 4.500 nit, rendendolo utilizzabile anche in condizioni di luce diretta intensa.

Secondo le anticipazioni, il sensore per le impronte sarà integrato sotto al display, mentre la fotocamera anteriore troverà posto in un foro centrale, una soluzione ormai standard per questa categoria di dispositivi.

Realme non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale del GT 7T, ma i rumor indicano una cifra inferiore ai 30.000 rupie indiane, che corrispondono a circa 330 euro al cambio attuale. Se confermato, si tratterebbe di un posizionamento molto aggressivo per un dispositivo con specifiche tecniche di fascia alta, in grado di competere con modelli ben più costosi.