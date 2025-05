500 Hz e AI integrata: i nuovi QD-OLED MSI alzano l’asticella

MSI ha deciso di giocare d’anticipo sul Computex 2025 con un annuncio che ha già iniziato a far chiacchierare parecchio: due nuovi monitor QD-OLED da 27 pollici, entrambi capaci di raggiungere i 500 Hz di refresh rate. Sì, cinquecento. Una cifra che fino a ieri sembrava più un sogno da forum che una possibilità reale, ma che oggi prende forma in due modelli molto simili per estetica e scheda tecnica, con qualche differenza interessante.

MSI presenta i suoi monitor QD-OLED più veloci di sempre

I monitor in questione sono il MPG 271QR QD-OLED X50 e il MAG 272QP QD-OLED X50. Nomi che non si ricordano proprio al volo, ma che segnano un punto fermo nel mondo del gaming competitivo. Montano un pannello Samsung di terza generazione, lo stesso che abbiamo già visto sull’Odyssey G6, quindi parliamo di una risoluzione QHD (1440p) e, soprattutto, di una velocità impressionante nei tempi di risposta: appena 0,03 millisecondi. E se già questo non bastasse a incuriosire, c’è anche la certificazione VESA DisplayHDR 500 TrueBlack, per neri profondi e contrasti ben definiti.

Tra i due, quello della serie MPG è quello più “ambizioso”: integra un sistema basato sull’intelligenza artificiale che analizza continuamente le immagini sullo schermo e adatta i parametri in tempo reale. L’idea è quella di dare una mano concreta in partita, migliorando le prestazioni o l’efficienza a seconda del momento. Non è ancora chiarissimo quanto questa funzione faccia davvero la differenza, ma è sicuramente un’aggiunta interessante.

MSI non ha ancora svelato tutti i dettagli — non si conoscono prezzo, disponibilità, né le specifiche complete — ma se il pannello è lo stesso del modello Samsung venduto a circa 1000 euro, è probabile che anche questi nuovi arrivi si posizioneranno su quella fascia. Insomma, siamo ancora nel territorio degli investimenti importanti, pensati per chi davvero vuole il massimo, e magari ha già una macchina all’altezza per spingere quei 500 Hz.

Aspettiamo il Computex per saperne di più, ma l’attesa, stavolta, è più che giustificata.