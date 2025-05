TikTok: l’AI interviene anche nelle descrizioni?

TikTok ha introdotto una novità importante che comprende l’uso dell’intelligenza artificiale. Nello specifico, l’AI si occuperà di generare automaticamente il testo alternativo (alt text) per le immagini caricate sulla piattaforma. Ciò accade se l’autore del post non inserisce manualmente una descrizione. In tal caso, l’AI esegue una scansione dell’immagine e crea un testo alternativo basato su quello che rileva. In tal modo, anche i contenuti che altrimenti sarebbero rimasti privi di descrizione ne ottengono una. Diventando così più accessibili nell’ecosistema dei social media.

TikTok usa l’AI per i testi alternativi delle immagini

Chi crea contenuti conserva comunque la possibilità di scrivere personalmente l’alt text, sia nel momento del caricamento che successivamente. In suddetto caso, è possibile modificarlo se la descrizione automatica non dovesse risultare soddisfacente o precisa. Tale soluzione garantisce una maggiore flessibilità, mantenendo però un livello minimo di accessibilità garantito dall’intervento automatico dell’AI.

Va sottolineato che, anche quando il testo generato automaticamente non fosse perfetto, la sua presenza rappresenta comunque un miglioramento rispetto alla totale assenza di descrizione. Si tratta, infatti, di un elemento particolarmente rilevante per chi utilizza screen reader, come ipovedenti o non vedenti. E non è tutto. TikTok sta implementando ulteriori strumenti per migliorare l’esperienza degli utenti con difficoltà visive.

Tra cui è atteso un nuovo interruttore che permette di attivare un contrasto più marcato dei colori all’interno dell’app. Elemento che facilità la lettura di testi, icone e altri elementi grafici. Inoltre, è previsto che in futuro tutto il testo dell’interfaccia venga mostrato in grassetto per chi abilita l’opzione dedicata. In tal modo, sarà possibile aumentare ulteriormente la leggibilità delle descrizioni. Tali nuove funzionalità sono, al momento, in fase di rollout. Quest’ultime rappresentano un passo importante verso un social media più inclusivo, dove la tecnologia aiuta a superare barriere e rende la comunicazione digitale più accessibile a tutti.