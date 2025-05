Microsoft: ecco come attivare Copilot su Windows 11

Microsoft sta sperimentando una nuova funzione per Windows 11. La novità permetterà agli utenti di interagire con Copilot in modo semplice ed immediato. Ovvero pronunciando la frase “Hey Copilot!”. Tale richiamo vocale vuole rendere più naturale la comunicazione con l’intelligenza artificiale integrata. Al momento, tale funzionalità è riservata ai membri del programma Windows Insider. In particolare, coloro che hanno accesso all’ultima versione dell’app Copilot (1.25051.10.0 o successive). Una volta attivata, l’utente può richiamare l’AI senza dover premere alcun tasto. Migliorando così l’accessibilità e facilitando l’uso quotidiano dell’assistente AI.

Microsoft introduce una novità utile per l’uso dell’AI

Per abilitare il riconoscimento della frase “Hey Copilot!”, bisogna attivare manualmente l’opzione dedicata nelle impostazioni di Windows. Quando la funzione è in funzione, compare sullo schermo un’icona del microfono che “galleggia” nella parte inferiore. Quest’ultima è accompagnata da un segnale sonoro che indica l’ascolto attivo. Microsoft ha spiegato che il dispositivo monta un sistema di rilevamento della parola chiave che funziona in locale e mantiene un buffer audio degli ultimi 10 secondi. Ciò significa che nessun dato audio viene inviato al cloud o conservato sul dispositivo. Proteggendo così la privacy degli utenti.

Va precisato però che, anche se il riconoscimento della parola chiave avviene offline, per eseguire i comandi vocali veri e propri è necessaria una connessione a internet. Infatti, le risposte e le azioni che Copilot deve compiere si basano sulla potenza del cloud computing, che garantisce una maggiore velocità e accuratezza. Al momento, la distribuzione della nuova funzione procede gradualmente. La diffusione riguarda solo chi ha impostato il sistema in lingua inglese. Microsoft ha però confermato l’intenzione di estendere tale modalità vocale a un pubblico più vasto. Per poi ampliandone l’utilizzo a livello globale. Si tratta di una novità interessante che aiuta gli utenti ad interagire in modo interattivo con l’intelligenza artificiale e l’intero sistema Windows 11.