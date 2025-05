TikTok lancia AI Alive, lo strumento creativo che trasforma una foto in video

Senza bisogno di software complicati né competenze tecniche, TikTok introduce un nuovo strumento che può davvero rivoluzionare la produzione di contenuti brevi. Si chiama AI Alive. Questa funzione consente di trasformare una singola immagine statica in un breve video animato. L’interazione è sorprendentemente semplice, basta scegliere una foto dalla galleria e scrivere una breve descrizione di ciò che si desidera vedere. Il resto lo fa l’intelligenza artificiale.

Contenuti creati dall’AI: TikTok tra creatività e responsabilità

TikTok ha reso AI Alive disponibile direttamente nella Story Camera, proprio come una naturale opzione offerta insieme agli altri strumenti della piattaforma. Il risultato è un contenuto visivo dinamico, animato da effetti atmosferici e visivi che rendono viva ogni fotografia. Il tutto in linea con l’estetica del social cinese, dove i video sono brevi, immediati e ad alto impatto. Durante i test internazionali, AI Alive si è rivelato veloce nell’elaborazione e accessibile anche agli inesperti. In Italia però la funzione non è ancora attiva.

Ad ogni modo, l’esperienza utente è pensata per essere immediata. Il sistema propone automaticamente un prompt iniziale, “make this photo come alive”, che può essere modificato liberamente. In pochi minuti, il risultato è un video della durata di pochi secondi, pronto per essere condiviso nelle Storie. L’idea di fondo è quindi chiara. La rinomata app intende offrire uno strumento creativo senza barriere tecniche, potenziando le possibilità espressive con un semplice tocco.

Dietro questa apparente semplicità si nasconde però un sistema di controllo piuttosto complesso. Infatti prima di mostrare il contenuto all’utente, TikTok analizza la foto e il prompt attraverso un sistema di moderazione automatica. Poi una seconda verifica viene effettuata nel momento della pubblicazione. In più, ogni video creato con AI Alive viene etichettato come generato da intelligenza artificiale e accompagnato da metadati C2PA, pensati per garantire trasparenza e tracciabilità. Ad ogni modo è ancora aperto il dibattito sull’uso etico di questi strumenti. TikTok è già stato oggetto di polemiche per altri filtri AI, come quello che aggiunge elementi non presenti nella foto originale, compresi volti inventati. Con AI Alive, la piattaforma tenta di bilanciare innovazione e sicurezza, ma la gestione dei contenuti ambigui rimane una sfida aperta. Intanto, l’intelligenza artificiale continua a spingersi oltre i confini della creatività tradizionale.