Apple Vision Pro: nuove modalità in arrivo

Di recente, girano voci sullo sviluppo di due nuovi visori di Apple. Il primo, un’evoluzione “stand-alone” del Vision Pro originale, manterrà l’architettura autonoma senza bisogno di cavi o dispositivi esterni. Il secondo, invece, punterà a un pubblico più ampio grazie a un design più sottile e a un prezzo più contenuto. In questo caso il visore funzionerà con iPhone o Mac, affidando a quest’ultimi parte della potenza di calcolo e riducendo di conseguenza dimensioni e peso dell’hardware indossabile. E non è tutto. Apple sta concentrando enormi sforzi anche sul livello software. A tal proposito, Mark Gurman di Bloomberg ha dichiarato che la beta di visionOS 3 introdurrà una modalità di navigazione totalmente rivoluzionaria. Con quest’ultima non serviranno più i gesti manuali: basterà guardare l’elemento d’interesse sullo schermo per attivarlo.

Apple: le novità presentate per i visori di Cupertino

Il Vision Pro utilizza il tracciamento oculare per evidenziare gli oggetti con lo sguardo. È importante ricordare che dopo è richiesto un gesto delle dita in aria, come un clic, per confermare l’operazione. Con la funzione di “eye scrolling” basterà spostare lo sguardo lungo una pagina o una lista per scorrere, selezionare icone, pulsanti o finestre senza mai staccare le mani. L’obiettivo di Apple è rendere l’interazione ancora più naturale e immediata.

Per facilitare l’adozione di tale novità, Cupertino sta già preparando specifiche API che saranno messe a disposizione degli sviluppatori terzi. In tal modo anche le app non native di Apple potranno recepire il nuovo sistema di navigazione e integrare controlli via eye tracking con pochi ritocchi nel codice. Alla base delle nuove funzionalità c’è una suite di sensori e videocamere integrate direttamente nel visore. Si tratta di strumenti in grado di rilevare con precisione millimetrica la direzione dello sguardo e di eseguire la scansione dell’iride. Garantendo così un livello di autenticazione biometrica estremamente sicuro. Se le promesse saranno mantenute, tali novità per i Vision Pro di Apple daranno inizio ad un’esperienza ancora più immersiva e fluida.