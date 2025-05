Activision: chiude definitivamente Call of Duty: Warzone Mobile

Sembra che a poco più di un anno dal debutto ufficiale, Call of Duty: Warzone Mobile si avvia verso la sua chiusura. Il gioco è arrivato a marzo 2024. Il suo obiettivo era replicare l’esperienza della celebre modalità battle royale su smartphone e tablet. Ora, invece, il titolo non riceverà più aggiornamenti o supporto tecnico da parte di Activision. Al momento, i server rimangano temporaneamente attivi. Ma è ormai evidente che la chiusura definitiva è solo questione di tempo. A partire da oggi, 19 maggio, infatti, non sarà più possibile scaricare il gioco. Ciò né su dispositivi Android né su iOS. Anche le transazioni in-app verranno bloccate e non sono previsti rimborsi per gli acquisti già effettuati. Uniche funzionalità a sopravvivere saranno la cross-progression e la sincronizzazione dell’inventario con la versione principale del gioco. La quale è disponibile su PC e console.

Activision abbandona Call of Duty: Warzone Mobile