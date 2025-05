Roborock Qrevo Master a prezzo folle: sconto di 500€ su Amazon

Potenza di aspirazione da 10.000 Pa e doppia spazzola in gomma per questo robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Qrevo Master. Un dispositivo progettato nei minimi dettagli per consentire agli utenti di ottenere il massimo dell’esperienza d’uso catturando anche capelli e detriti, senza sforzo, su qualsiasi superficie. La pulizia viene ottimizzata proprio dalla presenza di doppie spazzole in gomma che prevengono eventuali grovigli, assicurando una pulizia silenziosa ed efficiente.

Con lo sconto messo a disposizione da Amazon oggi questo Roborock rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato su questa fascia di prezzo.

Roborock Qrevo Master: imperdibile con lo sconto Amazon

Siete stanchi di pulire giornalmente gli ambienti della vostra casa con una classica aspirapolvere? Le soluzioni che utilizzare sono pesanti e poco pratiche? Il roborock Qrevo Master vi consente di dire addio a tutti questi problemi dato che si occupa di portare a termine l’aspirazione e il lavaggio di tutti gli ambienti della casa.

Con il risciacquo con acqua calda e il rilevamento intelligente dello sporco, questo robot è in grado di garantire risultati eccellenti con pavimenti senza macchie, mentre l’asciugatura ad aria calda a 45℃ evita l’eventuale formazione di aloni. Tra i punti di forza di questo robot, anche la raccolta automatica della polvere e il rifornimento d’acqua che assicura un’autonomia di 7 settimane senza svuotamento manuale.

Non a caso, dunque, questo rivoluzionario robot aspirapolvere è in grado di offrire un’esperienza di pulizia a mani libere ma non solo. La pulizia viene assicurata anche negli angoli più difficili da raggiungere proprio grazie alla presenza della spazzola laterale FlexiArm Design che copre al 100% angoli e spigoli interni.

Non lasciatevi sfuggire questo sconto disponibile su Amazon per pagare il roborock Qrevo Master solamente 799,99 euro anziché 1.299 grazie al -38%.