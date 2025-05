Dreame H15 Pro Heat: la rivoluzione intelligente per la pulizia del pavimento

Dreame Technology, protagonista mondiale nella progettazione di dispositivi smart per la casa, presenta H15 Pro Heat. Di cosa si tratta? Una lavapavimenti Wet&Dry all’avanguardia, capace di unire il potere dell’acqua calda grazie alla precisione dell’intelligenza artificiale. Questa nuova generazione di pulizia non si limita ad aspirare o passare uno straccio, ma lavora, analizza e si adatta. L’acqua raggiunge gli 85°C per il risciacquo del rullo e mantiene i 55°C per il lavaggio del pavimento. Il risultato è una rimozione efficace di sporco ostinato, olio e liquidi appiccicosi, il tutto con una delicatezza tale da proteggere persino i pavimenti in legno.

Dreame H15 Pro Heat: una nuova era per la pulizia automatica

A fare la differenza è l’autonomia del sistema. Grazie al ThermoTub Hot Water Brush Wash, la spazzola viene immersa in 300ml d’acqua calda, ottenendo un risciacquo completo e profondo. Questo processo, migliorato del 147% rispetto alla versione precedente, evita accumuli e mantiene l’efficienza del dispositivo nel tempo. Ma la vera intelligenza si rivela durante l’uso. Il sensore RGB rileva il tipo di sporco in tempo reale, da briciole a cereali caduti, regolando automaticamente la potenza di aspirazione, che arriva a 22.000Pa. Non vi è quindi bisogno di selezionare nulla, la nuova Dreame H15 Pro Heat pensa, decide e agisce.

Il cuore del nuovo modello è rappresentato dal braccio robotico GapFree AI DescendReach. In appena 0,2 secondi, scende a contatto col suolo per raggiungere i margini dove altri dispositivi si fermano. Gli angoli non sono più un problema. Nessuna macchia d’acqua viene lasciata lungo le pareti, mentre il movimento è supportato da ruote intelligenti GlideWheel, capaci di far scorrere il corpo dell’aspirapolvere sotto i mobili, fino a soli 13cm di altezza. Il controllo avviene tramite l’app Dreamehome, grazie a cui l’utente può manovrare la pulizia direttamente dal proprio smartphone, trasformando ogni sessione in un’esperienza davvero a portata di mano.

In Italia, il nuovo Dreame H15 Pro Heat è disponibile al prezzo di 699€. Per i primi sette giorni dal lancio, è poi previsto uno sconto di 100€, valido sia sul sito ufficiale Dreame che su Amazon.