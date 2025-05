WhatsApp, privacy rinforzata: stop all’esportazione di contenuti sensibili

WhatsApp continua a evolversi per proteggere la privacy degli utenti. La piattaforma punta infatti a un controllo sempre più attento dei dati condivisi nelle chat. La novità più recente riguarda l’introduzione della funzione “Privacy avanzata della chat”. Uno strumento che consente di bloccare l’esportazione delle conversazioni e il download automatico di contenuti multimediali. Un cambiamento pensato per evitare che messaggi, foto e video escano dall’app e finiscano nelle mani sbagliate.

Gruppi WhatsApp più sicuri, ma restano limiti tecnici nella prima versione

Meta, la società madre di WhatsApp, ha deciso di intervenire in un’area spesso criticata. Ovvero la gestione dei contenuti sensibili all’interno delle conversazioni, soprattutto nei gruppi. Sempre più spesso, infatti, gli utenti condividono dettagli privati o immagini riservate, correndo il rischio che vengano salvati o divulgati senza consenso. Con questa nuova funzione il controllo passa direttamente agli utenti. Basterà accedere al profilo della conversazione, selezionare “Privacy avanzata della chat” e attivare l’opzione. Da quel momento in poi, chi partecipa alla conversazione non potrà più esportare la cronologia né salvare automaticamente i media ricevuti.

La protezione offerta da questa funzione si rivela particolarmente utile in contesti delicati. I gruppi di supporto, ad esempio, spesso raccolgono persone che affrontano problemi personali o condividono esperienze intime. In queste situazioni, garantire la riservatezza è fondamentale per creare un ambiente sicuro e protetto. WhatsApp cerca quindi di offrire strumenti adatti alle esigenze di una comunicazione sempre più privata e consapevole.

Ad ogni modo, come ha spiegato Zade Alsawah, portavoce di WhatsApp, la funzione è ancora in fase iniziale. Al momento non impedisce agli utenti di fare screenshot o catturare manualmente i contenuti. Ciò non toglie che si tratti comunque di un primo passo importante verso una maggiore tutela delle informazioni personali, in attesa di miglioramenti futuri. Meta, infatti, ha già fatto sapere che l’obiettivo è rendere questa protezione sempre più completa e capillare.