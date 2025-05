L’AI di Samsung si prepara a trasformare le foto in video

Samsung è pronta a rivoluzionare il concetto di contenuto visivo. Non più semplici immagini statiche, ma veri e propri video animati ottenuti a partire da fotografie. È questa la nuova funzione su cui l’azienda sta lavorando e che potrebbe essere presto integrata nei dispositivi della famiglia Galaxy. A rivelarlo è stato un noto insider sulla piattaforma X, in cui ha anticipato lo sviluppo di questa interessante novità.

Samsung e le ultime novità creative

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali, né dettagli concreti sul funzionamento della funzione. Tutto però fa pensare che la tecnologia utilizzata possa avere un legame diretto con GoogleGemini. Samsung e Google collaborano già da tempo nel campo dell’intelligenza artificiale, come dimostrano le recenti integrazioni dell’assistente Gemini negli smartphone Galaxy, anche nei modelli di fascia media. Questo rapporto potrebbe ora estendersi alla creazione di contenuti video a partire da fotografie, rendendo più dinamica l’interazione con la galleria immagini.

Un primo indizio di questa direzione lo si è già visto con il nuovo Assistente al disegno introdotto con One UI 7. Lo strumento consente di trasformare schizzi in disegni realistici o creare immagini dettagliate da semplici comandi testuali. La funzione che consente di generare video, quindi, rappresenterebbe un’estensione naturale di queste capacità creative, rendendo i ricordi ancora più coinvolgenti.

HONOR parte in anticipo, ma non manca la contromossa dell’ azienda sudcoreana

HONOR ha già battuto tutti sul tempo, introducendo una funzione simile nei modelli più recenti della serie HONOR400. Anche in questo caso la tecnologia utilizzata è basata su Google. I primi test però non hanno convinto del tutto. Poiché le animazioni generate risultano talvolta poco naturali e richiedono fino a due minuti per la generazione. In più, il marchio ha imposto alcune limitazioni, ovvero massimo dieci video al giorno e due mesi di utilizzo gratuito.

Samsung, che potrebbe seguire una politica simile, non ha mai escluso l’ipotesi di rendere alcune funzioni Galaxy AI disponibili solo tramite abbonamento. Questo nuovo strumento per la creazione di video potrebbe quindi rientrare in un’offerta premium. È possibile, però, che l’ azienda stia lavorando anche ad una soluzione proprietaria per superare le attuali limitazioni tecniche. Al momento, tale funzionalità non è ancora inclusa nelle prime versioni in test della prossima One UI 8. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in concomitanza con il lancio dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, attesi per luglio.