Gemini porta l’AI avanzata su smartwatch e auricolari Galaxy

L’intelligenza artificiale Gemini sta per fare un salto importante: dopo smartphone e tablet, si prepara a sbarcare anche sui dispositivi indossabili. E se Google lo aveva già anticipato qualche settimana fa, ora è Samsung a confermare che i suoi Galaxy Watch – e persino i nuovi auricolari Galaxy Buds – stanno per diventare ancora più smart.

Samsung e Google: Gemini trasforma gli indossabili Galaxy

L’annuncio è arrivato direttamente dalla Newsroom ufficiale del brand coreano: l’assistente vocale dei Galaxy Watch è pronto a cambiare volto. O meglio, cervello. L’attuale Assistente Google sarà infatti presto sostituito da Gemini, l’AI di nuova generazione sviluppata da Google, con una transizione che potrebbe coincidere con il rilascio della One UI 8 Watch. Samsung non ha indicato una data precisa, ma ha parlato genericamente dei “prossimi mesi” e ha confermato che l’aggiornamento è già in fase di sviluppo. Insomma, tutto lascia pensare che il passaggio ufficiale possa avvenire in estate, magari in occasione del lancio della nuova gamma Galaxy Watch 8.

E non si parla solo di smartwatch: anche i Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro saranno coinvolti, anche se in modo un po’ diverso. Gemini non girerà direttamente sugli auricolari, ma sarà possibile interagire con l’AI attraverso i Buds usando comandi vocali e gesti specifici – come il classico “pinch & hold” – su smartphone, tablet o smartwatch connessi.

Una volta attivo, Gemini potrà essere usato per impostare promemoria, ricevere aggiornamenti meteo, dettare messaggi o persino farsi leggere e riassumere le email. Un bel vantaggio per chi si allena, è in movimento o semplicemente ha le mani occupate.

Per ora non c’è una lista ufficiale dei dispositivi compatibili, ma Samsung ha citato esplicitamente solo la serie Buds 3 per quanto riguarda gli auricolari. Questo fa pensare che i modelli precedenti potrebbero restare esclusi dal nuovo sistema. Come sempre, non ci resta che attendere ulteriori dettagli… ma intanto, il futuro degli indossabili Galaxy sembra davvero molto vicino. E anche molto più intelligente.