iPhone 17 Air: filtrano le specifiche della batteria, deludenti

Un prodotto molto atteso, ma allo stesso tempo che sta aprendo a numerosi dibattiti e il prossimo iPhone super sottile di Apple, stiamo parlando di iPhone 17 Air, questo modello si differenzierà dagli altri grazie a un design super sottile che dovrebbe vantare uno spessore di appena 5,6 mm, scelta che sicuramente sta incuriosendo tutti gli appassionati del settore i quali però allo stesso tempo stanno accusando un dubbio davvero importante, uno spessore talmente ridotto insieme ad un peso di appena 145 g comporta delle rinunce davvero importanti, la prima riguarda la fotocamera che sarà composta da un unico sensore e la seconda, certamente la più gravosa, riguarda la batteria, quest’ultima infatti dovrà avere una capacità ridotta per non inficiare troppo le dimensioni.

Brutte notizie

Le batterie degli iPhone si sa non sono mai state esageratamente capienti, Apple non ha mai dotato i suoi dispositivi di batteria troppo grandi anche grazie alle estreme possibilità di ottimizzazione che un ambiente così proprietario consente, questa volta però, il dato sembra decisamente sconfortante, voci che arrivano direttamente dalle fonti di approvvigionamento di Apple parlano di una capacità della batteria di iPhone 17 Air pari ad appena 2800 mAh, un dato che porrebbe il telefono veramente molto al di sotto rispetto alla media degli altri device, tra cui anche la controparte S25 Edge.

Secondo le recenti voci trapelate in rete Apple avrebbe trovato come soluzione a questo problema il lancio concomitante di una cover che fa anche da pacco batterie aggiuntivo per il telefono, tutto ciò però assume le forme di un vero e proprio autogol dal momento che non ha molto senso lanciare un dispositivo super sottile, se poi quest’ultimo Per poter arrivare a sera ha bisogno di una cover che aumenta in maniera sensibile allo spessore, ovviamente tutto ciò che possiamo fare e aspettare per capire se queste voci di corridoio si riveleranno vere oppure no, recenti voci infatti avevano aperto ad una possibilità inerente le nuove batterie al silicio carbonio in grado di garantire capacità maggiori a parità di spazio, dunque bisognerà vedere se alla fine Apple sceglierà di adottare questa soluzione piuttosto che le classiche batterie agli ioni di litio.