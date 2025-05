Android Auto: 250 milioni di veicoli connessi ed ora arriva anche Gemini

Google ha confermato il superamento dei 250 milioni di veicoli compatibili con Android Auto. Un’accelerazione notevole, considerando che nel maggio 2024 il totale si fermava a 200 milioni. In un solo anno, dunque, altri 50 milioni di automobili si sono aggiunte a questa gigantesca flotta digitale. Si tratta di veicoli che offrono il supporto per collegarsi all’app Android Auto tramite smartphone, grazie a sistemi multimediali compatibili sia a livello hardware che software. La compatibilità non garantisce un uso esclusivo. Diversi automobilisti, infatti, optano per Apple CarPlay, anch’esso spesso incluso nei sistemi infotainment. La crescita resta però inarrestabile e Google lo sa, è per questo che ha deciso di rilanciare con una novità capace di cambiare tutto.

Gemini: il copilota del futuro integrato in Android Auto

Il vero annuncio che ha scosso l’interesse del pubblico non è stato solo il numero. È l’arrivo ufficiale di Gemini, l’assistente AI di Google, che approderà presto su tutti i dispositivi Android, incluse le automobili. Non si tratta solo di comandi vocali: Gemini promette un’interazione naturale, contestuale, evoluta. Presto sarà possibile chiedere aggiornamenti sul traffico, suggerimenti di viaggio, promemoria intelligenti e tanto altro. Il tutto direttamente dal cruscotto, con un’interfaccia intuitiva e pronta a integrarsi perfettamente con il veicolo. Sarà come avere un secondo guidatore, ma capace di leggere, organizzare e rispondere in tempo reale.

Non solo però intelligenza artificiale in Android Auto . Il post ufficiale sul blog ha anche rivelato l’introduzione di videogiochi da utilizzare a veicolo fermo. Giochi leggeri, ideali per passare il tempo durante una sosta. Un’altra mossa che suggerisce quanto Android Auto stia diventando piattaforma di intrattenimento, oltre che strumento di navigazione e assistenza. Google ha inoltre precisato che più di 50 modelli di auto oggi integrano “Google built-in”, cioè i servizi Google installati direttamente nel sistema del veicolo, senza necessità di uno smartphone collegato. Cosa si nasconde dietro queste mosse? La risposta potrebbe arrivare durante il Google I/O 2025, fissato per il 20 e 21 maggio. Lì verrà mostrato “il futuro della guida” e se il passato ha portato la connettività, l’avvenire promette qualcosa di molto più profondo.