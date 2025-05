Ford Kuga ST-Line X: look sportivo con il nuovo Black Package

Ford introduce il nuovo Black Package esclusivamente per la Kuga ST-Line X, arricchendo il SUV con dettagli estetici dallo stile sportivo e deciso. Il pacchetto punta sull’uso del nero lucido per valorizzare l’estetica esterna e creare forti contrasti visivi. È compatibile con tutte le sei tinte della carrozzeria previste per la nuova gamma Kuga. I clienti possono scegliere tra look monocromatici o combinazioni contrastanti in base al proprio gusto personale.

Nuovo look per Ford Kuga

Tra gli elementi inclusi troviamo cerchi in lega Ford Performance da 20 pollici, scuri e dallo stile aggressivo.Le pinze freno rosse, tipiche della versione ST-Line X, aggiungono un ulteriore tocco sportivo e distintivo. Completano il pacchetto specchietti retrovisori neri, dettagli sul paraurti e un tetto verniciato in nero. Le tinte carrozzeria compatibili sono: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue e Magnetic.

Jon Williams, dirigente Ford, ha sottolineato l’importanza della personalizzazione per distinguersi con stile su strada. Ogni combinazione di colore con il Black Package esalta il design muscoloso della Kuga. Oltre alle novità estetiche, la gamma Kuga ha ricevuto un recente restyling con dettagli più moderni.

Il bagagliaio offre da 412 a 553 litri, estendibili a 1.534 litri abbattendo i sedili posteriori. A bordo troviamo il sistema SYNC 4, con schermo da 13,2 pollici, navigatore e connettività 5G. Supporta Apple CarPlay e Android Auto, rendendo la guida più connessa e intuitiva. Tre le motorizzazioni disponibili: benzina, ibrida e plug-in hybrid.

Il motore benzina è un 1.5 EcoBoost da 150 cavalli con cambio manuale a sei rapporti. La versione ibrida offre 180 o 183 cavalli, in base alla trazione anteriore o integrale.

Al vertice c’è la Kuga Plug-In Hybrid, con 243 cavalli e 60-69 km in elettrico. Il motore termico resta un 2.5 litri, abbinato a una batteria da 14,4 kWh. Il Black Package sarà ordinabile da giugno 2025, solo per l’allestimento ST-Line X.

