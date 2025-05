CoopVoce, disponibile la EVO 200 con tutto incluso: prezzo BOMBA

CoopVoce, il gestore virtuale legato al mondo delle cooperative, ha deciso di puntare su una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga e trasparenza totale. Si chiama EVO 200 e offre 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1.000 SMS, il tutto a un prezzo fisso di 7,90€ al mese.

Prezzo bloccato per sempre e zero costi extra

Uno degli aspetti più interessanti di EVO 200 è la garanzia di un prezzo bloccato nel tempo, senza aumenti o rimodulazioni. CoopVoce, infatti, ha sempre puntato sulla chiarezza delle sue offerte, e questa promozione non fa eccezione: il costo mensile resterà invariato.

L’attivazione è completamente gratuita per chi decide di scegliere EVO 200 entro il 19 maggio 2025, una data da tenere a mente per chi vuole approfittarne senza costi aggiuntivi.

200 GB anche in Europa e autoricarica facendo la spesa

EVO 200 si distingue anche per la sua flessibilità in Europa, dove i clienti possono utilizzare la stessa quantità di giga prevista in Italia. Nessuna limitazione nascosta, nessun costo extra quando si viaggia all’interno dell’Unione Europea.

Inoltre, per i clienti che fanno acquisti nei punti vendita Coop, c’è la possibilità di autoricaricarsi facendo la spesa, un vantaggio unico che trasforma le abitudini quotidiane in risparmio sul proprio piano mobile.

Attivazione semplice e sicura con SPID

L’attivazione dell’offerta è facile e può essere completata in pochi minuti utilizzando lo SPID, il sistema di identificazione digitale sicuro e rapido. In alternativa, è possibile richiedere l’attivazione in un punto vendita Coop.

Una scelta per chi vuole tanti giga senza sorprese

Con 200 GB al mese, chiamate illimitate e SMS inclusi, EVO 200 si rivolge a chi cerca un piano completo, stabile e trasparente. CoopVoce conferma la sua filosofia: prezzi chiari, zero vincoli e la sicurezza di un servizio senza sorprese.

EVO 200 è una delle migliori scelte per chi vuole navigare senza pensieri e avere tutto incluso a un costo fisso.