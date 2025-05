Amazon regala a 31 euro lo smartwatch Redmi Watch 5 Active

Nuova occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio, senza dover essere costretti a rinunciare alle specifiche e alle funzionalità generali, in questi giorni su Amazon è stata attivata una fantastica promozione sull’acquisto di Redmi Watch 5 Active, uno smartwatch realmente economico, che viene appunto a costare poco più di 30 euro.

Compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, può difatti essere utilizzato sia con iOS che con Android, il dispositivo in questione è disponibile in due colorazioni differenti, le quali sostanzialmente presentano esattamente lo stesso identico prezzo di vendita. Sono entrambe resistenti fino a 5 ATM, e dotate di un display LCD da 2 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, che viene supportato dalla presenza di un piccolo pulsante fisico sul lato destro, utilizzato per accedere al menù o tornare alla schermata principale (tra le varie cose).

Amazon abbassa il prezzo di Redmi Watch 5 Active

Acquistare il Redmi Watch 5 Active a questo prezzo rappresenta sicuramente una delle migliori occasioni degli ultimi giorni, anche se va detto che il suo listino è tutt’altro che elevato: lo smartwatch parte da 34,99 euro, per scendere del 9%, fino ad arrivare a soli 31,99 euro. Se volete acquistare il prodotto vi potete collegare qui.

E’ un dispositivo assolutamente versatile adatto ad ogni consumatore, proprio perché apre le porte verso oltre 140 modalità fitness tra cui poter scegliere, affidandosi allo stesso tempo ad un elevato quantitativo di misurazioni relative al benessere personale: frequenza cardiaca, SpO2, monitoraggio del sonno, dello stress, calcolo di distanze percorse, passi e calorie bruciate, solamente per citarne alcuni. L’autonomia rappresenta allo stesso tempo un punto di forza da non trascurare, essendo in grado di raggiungere anche 18 giorni di utilizzo continuativo, senza vincoli o limitazioni particolari da segnalare.