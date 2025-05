Xiaomi Pad 7 ha un prezzo INCREDIBILE solo su Amazon: approfittatene subito

Un prezzo davvero convincente e conveniente per tutti vi attende su Amazon per l’acquisto di Xiaomi Pad 7, un tablet che abbraccia la fascia medio-alta della telefonia mobile, mettendo a disposizione dell’utente finale un risparmio non da poco sul listino iniziale, senza comunque limitare la qualità delle specifiche tecniche e delle prestazioni generali.

Al centro dell’intero dispositivo possiamo trovare il display da 11,2 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione massima di 3.2K, con supporto al refresh rate variabile fino ad un massimo di 144Hz. Le sue dimensioni non sono generalmente eccessive, infatti riesce a restare in un peso massimo di 500 grammi, raggiungendo nello specifico 251,22 x 173,42 x 6,18 millimetri di spessore. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, che viene affiancato dalla GPU Adreno 732, con un’ottima configurazione di base, composta da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile).

Un tablet dall’elevato potenziale ad un prezzo complessivamente più che abbordabile, è questo Xiaomi Pad 7, soluzione relativamente economica che oggi può essere vostra con un investimento finale di 391,72 euro. L’ordine può essere completato al seguente link. con spedizione a domicilio completamente gratuita, ed anche con garanzia della durata di 24 mesi.

Il prodotto non delude le aspettative neanche nel comparto fotografico, nella parte posteriore possiamo trovare un sensore da 13 megapixel, con stabilizzazione digitale ed una risoluzione di scatto di 8165 x 6124 pixel. Anteriormente è stato integrato un sensore da 8 megapixel con apertura F2.28, oltre alla possibilità di registrare video in 4K a 30fps, mentre in termini di connettività raggiunge WiFi 6e dual-band, passando per bluetooth 5.4, USB type-C 3.2 ed anche sensore IR.