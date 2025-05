Conti in banca in pericolo, un messaggio sta seminando caos

D’ora in avanti, quando utilizzate WhatsApp, dovrete prestare un briciolo di attenzione in più dal momento che purtroppo le truffe online stanno inquinando anche la nota chat di messaggistica istantanea, i truffatori infatti da diverso tempo si sono resi conto che utilizzare la piattaforma tinta di verde può essere molto più redditizio, piuttosto che i comuni mezzi di comunicazione, il tutto è spiegato molto semplicemente dal fatto che tramite WhatsApp si possono raggiungere moltissime persone in più e dunque si possono aumentare le probabilità che qualcuno ci caschi, ovviamente gli obiettivi rimangono gli stessi, riuscire a penetrare nei conti in banca della vittima o ad appropriarsi delle password di accesso alle piattaforme ufficiali del malcapitato.

La recente truffa esplosa qui in Italia, però non Utilizza soltanto WhatsApp, utilizza infatti una funzione molto amata da tutta la community, stiamo parlando delle videochiamate, sebbene possa sembrare strano questa strategia sembra essere ancora più efficace rispetto ai normali messaggi, scopriamo insieme in che cosa consiste questa nuova truffa in modo da poterci difendere e soprattutto da riconoscerla in tempi brevi, evitando di cascare in pieno nel tentativo dei truffatori.

Una truffa svuota conto corrente

La recente truffa esplosa in Italia e esordisce con un semplice messaggio che avvisa la vittima che la sua banca deve recapitare immediatamente una comunicazione molto urgente che può essere consegnata solo attraverso una video chiamata a, in tal modo i truffatori fanno abbassare la guardia al malcapitato, portandolo ad accettare e ad avviare questa video chiamata con i suoi truffatori, questi ultimi convinceranno poi la vittima ad attivare la condivisione schermo e poi ad effettuare l’accesso all’interno della propria pagina personale Internet banking, ciò consentirà ovviamente ai truffatori di registrare in un batter d’occhio le credenziali private della vittima, per poi utilizzarle in un secondo momento per svuotare il suo conto in banca in pochi secondi.