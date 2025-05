Xbox Cloud Gaming: giocare su console è come giocare su PC

Come ben sappiamo, Microsoft si sta fortemente impegnando allo sviluppo di Xbox cloud gaming, la nota piattaforma di gioco in streaming che consente di trasformare virtualmente ogni device supportato in una Xbox tramite la connessione Internet al catalogo di Giochi, recentemente l’azienda ha lanciato un nuovo aggiornamento che introduce il supporto per mouse e tastiera quando si gioca su console, Una funzionalità davvero molto attesa che però al momento è limitata ai suoi utenti insider del circuito alpha skip ahead, il quale rappresenta il circuito più avanzato di accesso anticipato alle funzionalità in fase di sviluppo.

Nello specifico, dopo l’installazione dell’aggiornamento, tutti i giocatori su console muniti di mouse e tastiera potranno utilizzarli quando giocano ad un titolo trasmesso in streaming, si tratta di un cambiamento di assoluta importanza dal momento che ad esempio quando si gioca ad un titolo sparatutto frenetico, il controllo garantito da mouse e tastiera e imparagonabile rispetto a quello offerto da un controller.

Supporto in miglioramento

Microsoft ha rilasciato anche un changelog che riporta il cambiamento che attesta: “Utenti mouse e tastiera, gioite! Con gli ultimi aggiornamenti di Xbox Cloud Gaming (Beta), ora potete usare mouse e tastiera per giocare ad alcuni dei vostri titoli cloud preferiti sulla console Xbox. Proprio come nell’esperienza attuale su PC e in alcuni browser, attualmente esiste una selezione limitata di titoli che supportano l’input da mouse e tastiera, ma altri arriveranno presto.“.

Andando maggiormente nel dettaglio, il supporto per questa tipologia di periferiche era già disponibile nell’applicazione su pc e alcuni browser, tale funzionalità ora dunque è in fase di testa anche sulle console, ovviamente la speranza è che arrivi in fase di distribuzione globale nel più breve tempo possibile, ovviamente per accedervi dovete avere a disposizione la piattaforma di gioco innanzitutto, che ricordiamo essere ancora in fase di beta, alla quale ovviamente dovrete accostare anche un abbonamento Xbox game pass Ultimate, il quale rappresenta il taglio più costoso di abbonamento garantito da Microsoft con un costo di 17,99 € al mese.