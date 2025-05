Xbox Store, al via i nuovi sconti Xbox Game Studios

Continuano ad arrivare nuovi sconti ed offerte di rilievo su Xbox Store. Il colosso americano Microsoft stupisce infatti spesso gli utenti, proponendo numerosi videogiochi piuttosto noti a dei prezzi decisamente accessibili. Questa volta, l’azienda sta proponendo in super sconto diversi titoli Xbox Game Studios, ovvero tutti i titoli sviluppati dal team dell’azienda. Anche questa volta, ci troviamo di fronte a degli ottimi sconti, che arrivano a sfiorare l’80%. Vediamo qui di seguito le occasioni più interessanti.

Xbox Store, al via i nuovi sconti dei videogiochi Xbox Game Studios

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibili in sconto su Xbox Store numerosi videogiochi Xbox Game Studios. Come già accennato in apertura, si tratta di titoli prodotti per la maggior parte dal team dell’azienda e, come spesso successo in passato, gli sconti sono davvero esagerati. Gli utenti potranno infatti acquistare a dei prezzi piuttosto contenuti numerosi titoli di rilievo, usufruendo di sconti che arrivano anche fino all’80%.

Tra i videogiochi con gli sconti più alti, troviamo ad esempio i titoli Sunset Overdrive: Edizione Deluxe e Quantum Break. Entrambi sono infatti al momento disponibili all’acquisto su Xbox Store con un notevole sconto pari all’80%. Questo permetterà agli utenti dj portarseli a casa ad un prezzo scontato pari rispettivamente a soli 5,99 euro per il primo e 7,99 euro per il secondo. Gli sconti e le offerte continuano con numerosi videogiochi proposti anche con sconti fino al 75%.

Ricordiamo ad esempio il videogioco denominato Pillars of Eternity II Deadfire: Ultimate Edition. Quest’ultimo è dunque proposto sullo store con uno sconto del 75% e questo permetterà di acquistarlo ad un ottimo prezzo scontato pari a 14,99 euro. Per gli amanti del mondo di Minecraft, poi, ricordiamo che è disponibile in sconto il videogioco Minecraft Dungeons: Ultimate Edition, ad un prezzo dj 25,99 euro.

Come sempre, invitiamo tutti gli interessati a recarsi sulla pagina ufficiale di Xbox Store prima che terminino questi super sconti.