Fastweb rivoluziona l’esperienza digitale dei propri clienti

In un mercato sempre più competitivo, Fastweb punta su un’evoluzione digitale che mette il cliente al centro. Navigare sul sito dell’operatore significa oggi accedere a un mondo di servizi su misura. L’attenzione all’accessibilità è uno degli elementi tipici dell’esperienza online garantita dal brand. Infatti è possibile utilizzare la modalità screen-reader per una consultazione agevole anche per chi ha disabilità visive. Il sito permette di gestire in autonomia SIM, offerte, assistenza e pagamenti, con un’interfaccia chiara e reattiva. Non si tratta però solo di connettività. In quanto l’offerta Fastweb Mobile, con 150GB e minuti illimitati a 8,95€ al mese, è una delle più aggressive sul mercato e include anche la spedizione gratuita.

Fastweb, non solo internet: energia, formazione e premi per i clienti più fedeli

Per chi ha esigenze particolari, il servizio Assistenza Plus garantisce un percorso semplificato e priorità nella gestione dei problemi. Ogni richiesta può essere inviata attraverso una sezione dedicata che guida l’utente passo dopo passo, oppure si può prenotare un ricontatto per risolvere questioni più complesse. L’app MyFastweb, sempre disponibile per il download, racchiude tutte le funzioni principali in un solo strumento, rendendo ancora più immediata la gestione della propria linea o dei propri servizi.

Ma Fastweb non si limita solo alla telefonia. L’azienda ha deciso di espandere la propria offerta includendo anche servizi energetici. I clienti attivi possono beneficiare di uno sconto mensile di 10€ sulle tariffe luce e gas, un’opportunità valida per le prime 11.000 adesioni. In questo modo, l’ azienda crea un legame ancora più forte con la propria utenza, premiando la continuità con vantaggi concreti. All’interno del progetto FastwebUP, i clienti possono accedere a un programma fedeltà che mette in palio premi e sconti esclusivi.

Nel frattempo, la Fastweb Digital Academy offre percorsi formativi altamente qualificati per chi desidera aggiornarsi nel settore digitale. Un investimento sulla crescita professionale che arricchisce l’identità dell’azienda. Da segnalare anche la promozione “Porta un amico”, che permette di guadagnare buoni spesa fino a 50€. Insomma, Fastweb costruisce così un sistema completo, in cui ogni servizio diventa parte di un’esperienza integrata e sempre più intelligente.