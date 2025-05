WindTre: 5G gratuito per tutti gli utenti

WindTre ha presentato una novità imperdibile per tutti i suoi utenti. Fino al 4 giugno, tutti i clienti con una SIM prepagata che non dispongono ancora di un’offerta 5G avranno l’opportunità di attivare gratuitamente l’opzione “5G Gratis“. Tale iniziativa consente di abilitare il proprio numero alla rete senza costi aggiuntivi. Inoltre, non sarà necessario cambiare il piano tariffario attivo. Tale opzione sarà disponibile senza scadenza, una volta attivata. Inoltre, chi utilizza il servizio avrà anche la priorità in caso di congestione della rete. Per usufruire dell’offerta, i clienti dovranno recarsi in un punto vendita WindTre. Qui sarà possibile attivarla gratuitamente. Al termine della procedura, i clienti riceveranno un SMS di conferma.

WindTre: la nuova promo per il 5G gratuito

Tale opzione permette di accedere al 5G nelle zone con copertura dell’operatore. Per sfruttare i benefici della rete, il cliente dovrà disporre di uno smartphone che supporti la rete. Nel caso in cui un cliente abbia già sottoscritto un’offerta a pagamento con 5G, avrà la possibilità di disattivarla. Per poi passare all’opzione gratuita. In suddetto caso, però, i 5 GB extra mensili inclusi nel piano a pagamento verranno disattivati.

Per coloro che non hanno ancora un dispositivo 5G, WindTre offre anche l’opportunità di acquistare uno smartphone a rate con pagamento mensile di 0 euro per 36 mesi, con un anticipo di 19,99 euro. In alternativa, in alcuni casi, è possibile procedere senza alcun anticipo, scegliendo il pagamento tramite conto corrente o IBAN.

Se un cliente utilizza ancora una SIM 3G, riconoscibile dal logo WIND o 3, sarà necessario sostituirla con una SIM 4G per poter accedere al 5G Gratis. La sostituzione sarà gratuita fino al 4 giugno 2025. In alcuni casi, sarà richiesto un aggiornamento del piano tariffario per abilitare la rete LTE, se l’offerta attiva non prevede già tale supporto. Dopo tale operazione, il cliente dovrà attendere 48 ore prima di completare l’attivazione, recandosi di nuovo in negozio o contattando il Servizio Clienti. Con tale opzione WindTre offre ai suoi utenti un’occasione imperdibile per migliorare la propria connessione.