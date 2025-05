TIM Power Special è la promo da 300GB in 5G ma eccone altre due davvero SUPER

TIM amplia il proprio catalogo di offerte mobili con tre nuove promozioni pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Le tariffe si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, e offrono una combinazione di tanti giga, minuti e SMS senza limiti, a prezzi competitivi.

Power Special è la promo migliore, eccola con 300 GB in 5G a 9,99€

La Power Special È di sicuro una delle offerte più vantaggiose attualmente sul mercato siccome garantisce mensilmente minuti senza limiti verso qualsiasi utente e 200 SMS.inoltre Internet è garantito a sua volta, siccome ci sono ben 300GB al suo in 5G. Il prezzo mensile equivale a soli 9,99 € al mese con il primo che è gratis.

Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

Per chi cerca una soluzione più economica, TIM propone Power Iron. Questa offerta garantisce 150 GB di dati in 4G, sempre con minuti senza limiti e 200 SMS. Il prezzo è di 6,99€ al mese, e anche qui il primo mese è gratis, senza costi nascosti.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Infine, per chi desidera una via di mezzo, c’è la Power Supreme Easy, che offre 200 GB in 4G a 7,99€ al mese, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. Come per le altre due, anche in questo caso il primo mese è gratuito, permettendo di testare il servizio senza rischi.

Chi può attivare queste offerte

Le tre promozioni TIM sono riservate a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da operatori virtuali, quindi non sono disponibili per chi arriva da TIM, Vodafone o WindTre.

Prezzo fisso e nessun costo nascosto

Le offerte Power di TIM puntano su chiarezza e convenienza, senza vincoli nascosti o rimodulazioni future. Una scelta ideale per chi desidera tanti giga, chiamate senza limiti e una gestione semplice, sfruttando la solidità della rete TIM.

Chi cerca un piano completo, con il primo mese gratis e tanti dati, troverà nelle nuove proposte TIM una soluzione concreta e vantaggiosa.