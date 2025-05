Samsung QLED TV ottengono importante riconoscimento

Samsung continua a distinguersi nel panorama dell’intrattenimento domestico. A tal proposito, ha presentato la sua nuova generazione di televisori QLED sul mercato italiano. Suddetti modelli hanno ottenuto la prestigiosa certificazione “Real Quantum Dot Display” rilasciata dal TÜV Rheinland. La certificazione coinvolge diverse linee di prodotto. Nel dettaglio, ci sono i Neo QLED 8K, con i modelli QN990F e QN950F. Seguono i Neo QLED 4K, che comprendono varianti QN90F, QN85F, QN80F e QN70F. Mentre la linea QLED 4K è rappresentata dai modelli Q8F, Q7F e Q6F. In tutti tali dispositivi, la tecnologia quantum dot consente una netta separazione tra i colori rosso, verde e blu. Offrendo così una precisione cromatica eccezionale. Come confermato dall’analisi dello spettro visibile condotta dal TÜV Rheinland.

Samsung: i dispositivi certificati da TÜV Rheinland

Tale riconoscimento attesta che i nuovi televisori QLED dell’azienda sudcoreana rispettano i rigorosi requisiti della Commissione Elettrotecnica Internazionale. In particolare, lo standard IEC 62595-1-6, che regola l’uso delle unità di conversione a punti quantici combinate con sorgenti di luce blu nei display. Secondo Taeyong Son, Executive Vice President della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics, tale certificazione fornisce una prova oggettiva dell’autenticità e della qualità delle prestazioni offerte dai QLED del marchio. Quest’ultimi sono costruiti, infatti, secondo standard riconosciuti a livello internazionale. Son ha anche ribadito l’intenzione dell’azienda di continuare ad investire in innovazione. Rafforzando così la fiducia dei consumatori e confermando la leadership di Samsung nel segmento premium del mercato TV.

In occasione del lancio, l’azienda sudcoreana ha attivato una serie di promozioni particolarmente vantaggiose valide fino al 25 maggio. Chi acquisterà un televisore QLED 2025 o una soundbar della Serie Q entro tale data potrà ricevere un cashback fino a 700 euro. Inoltre, per i modelli in promozione con prezzo pari o superiore a 2.199 euro, è previsto in omaggio un Galaxy Book4 NP750XGJ-KG2IT. È importante ricordare che, per aderire a tali offerte, è necessario registrare l’acquisto. Ciò entro e non oltre 15 giorni dalla consegna del prodotto. I prezzi partono da 3.299 euro per i Neo QLED 8K. Si passa a 1.099 euro per i Neo QLED 4K. Ed infine, 1.399 euro per i TV OLED.