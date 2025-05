Sony PS6, nessuno la vuole, perché?

La Play Station 5 sarà ancora duratura?

Nel mondo vengono vendute migliaia e migliaia di console al giorno. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutti i colori, di tutti i marchi, ecc… Comunque sta balzando all’occhio di tutti la console di gioco di Sony e Microsoft, la PS6. I vari giocatori su console sperano che queste due aziende posticiperanno le finestre di lancio di PS6 e anche della futura Xbox. Questo pensiero è dettato dai continui rincari che anche Microsoft ha subito di recente.

Sony e Microsoft per PS6, vediamo perchè nessuno la vuole.

Molti clienti erano abituati ai titoli a 80 euro, ma Nintendo ha mischiato le carte portando il prezzo di Mario Kart World per Nintendo Switch 2 a 90 euro. A tutta questa situazione si devono sommare gli effetti dell’aumento di hardware, accessori e abbonamenti, che promuovono il malcontento dei clienti. Sony e Microsoft non hanno ancora annunciato le loro console di nuova generazione ma comunque possiamo dedurre dalle speculazioni che la PS6 non uscirà prima del 2027, o nel corso del 2028. L’ipotesi è basata sui cicli di sviluppo seguiti in passato con cadenza settennale, oltre a leak e rumor presenti in giro. Recentemente sappiamo che c’era il gioco Blade Runner in sviluppo per PS6, ma è stato cancellato con una data obbiettivo nel 2027.

Anche se PS5 dovesse durare sette anni o più , molti giocatori non sono pronti per la PS6, anche perchè le potenzialità di questa generazioni sono ancora da scoprire. In merito a questo, un fan preoccupato ha dato una risposta su Reddit all’annuncio di Microsoft, riguardo i prezzi: “Spero proprio che Sony e Microsoft rimandino di un paio d’anni l’uscita dell’hardware nuovo. Penso che questo significherà che la cross-gen durerà più a lungo, ma non credo che sia una ragione sufficiente per far slittare la nuova generazione.” Altri utenti hanno espresso opinioni simili al riguardo. Bisogna vedere come si evolverà la situazione.