Nissan, il successo passa anche per l’Italia

La macchina che si conferma il top di mercato, la Nissan Qashqai.

Oggi ci sono centinaia di marchi che producono automobili di vario genere, dai power train termici agli elettrici. Comunque risalta all’occhio un noto nome che penso ormai tutti lo abbiamo sentito almeno una volta, Nissan. Il suo anno fiscale del 2024 si conclude con dei risultati molto positivi, soprattutto in Europa. La strategia di elettrificazione si dimostra un ottimo metodo vincente.

Nissan e l’elettrificazione, vediamo che cosa sta combinando e che cosa ci proporranno.

Nissan ha i suoi modelli elettrificati che includono i veicoli ibridi, 100% elettrici e aventi tecnologia e-Power, che hanno simboleggiato il 45% delle vendite totali nel vecchio continente. In Italia il dato si alza ancora di più, con il ben 47% del totale. I crossover hanno dettato il ritmo delle immatricolazioni, sappiamo che per Nissan è il segmento di punta. Nel periodo che abbraccia aprile 2024 e marzo 2025, il marchio giapponese ha ottenuto 378.900 immatricolazioni in Europa. Il modello più venduto si conferma ancora il Qashqai, con ben 166.800 unità, seguito dal Juke con 104.000 e dallo X-Trail con 40.400 unità. Il modello Juke ha registrato il miglior risultato in Europa dalla sua comparsa nel 2010, con 12.610 unità venduta in Italia. Ariya, l’elettrico puro della gamma ha segnato 20.600 immatricolazioni in Europa e nel nostro paese ben 370 unità, posizionandosi nella top dieci modelli più venduti nel loro segmento. Sul mercato italiano il Qashqai ha ottenuto 17.982 immatricolazioni, restando al vertice del mercato italiano.

Il successo di questo modello è legato all’uso della tecnologia e-power, che Nissan sta sviluppando e migliorando in questi mesi, a livello di consumi, emissioni e confort acustico. Questa tecnologia è una risposta netta sull’affacciarsi del panorama ibrido. Le ruote vengono messe in movimento da un motore elettrico e un motore termico, nel mentre, genera energia. Si ottiene così un’esperienza di guida simile all’elettrico ma senza ricariche esterne. Il futuro comunque ci promette che usciranno due nuovi modelli zero emissioni, la nuova Micra e la Leaf.