One UI 7.0, problemi in arrivo

Torniamo nel mondo della tecnologia e della parte software con una novità in questo campo ovvero One UI 7.0. Quest’ultima sembra riscontrare delle disapprovazioni da parte degli utenti.

Da quanto dimostrato da un breve utilizzo di quest’ultima sembra non ci sia il gradimento di molti utenti.

One UI 7.0, cosa succede?

Dopo il notevole ritardo, la One UI 7.0 arriva sugli smartphone di generazione precedente, usando come punto di inizio la serie Galaxy S24. A quanto pare però la nuova versione del software non sta raccogliendo il gradimento dei vari utenti. I quali stanno già segnalando un numero in crescita continua di casi di battery drain, comparsi dopo la recente installazione del software.

Queste diverse segnalazioni arrivano da diverse fonti come ad esempio Reddit, dalle sezioni commenti di molti portali tech e molto altro ancora. Con queste gli utenti si lamentano di un incremento incredibile del consumo della batteria sugli stessi smartphone su cui vi è installata la One UI 7.0.

Il problema però sembra non rimanere solo sulla serie S24, ma bensì è presente anche su Galaxy Z Fold6, dopo la relativa segnalazione da un possessore di questo telefono. Questa comunicava ad esempio che con la nuova One UI 7.0 si arriva a chiudere la giornata con una percentuale di batteria di circa 20%. Mentre con la One UI 6.0 si arrivava al 45%. Normalmente sono paragonati due scenari molto simili, dove lo stesso scenario è stato confermato anche da molti altri utenti.

Adesso è impossibile trovare le cause che vanno a generare questo aumento nei consumi in One UI 7.0. Così come anche è impossibile andare a stabilire la grandezza di questo fenomeno senza un numero più grande di dati. Il consiglio che si può dare è quello di continuare a osservare e valutare la situazione e la sua evoluzione nel corso delle settimane, soprattutto se si è rimandato l’aggiornamento del dispositivo.