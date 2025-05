“Cerchia e cerca” di Google si prepara a cambiare: in test nuovi layout per l’interfaccia

Cerchia e cerca

Google sta testando nuovi layout per l’interfaccia di “Cerchia e cerca”, la funzione introdotta nei mesi scorsi per permettere agli utenti di cercare informazioni su elementi visivi presenti sullo schermo, semplicemente cerchiandoli con un gesto. L’aggiornamento riguarda l’aspetto grafico e l’organizzazione delle informazioni mostrate, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più chiara, fluida e coerente con lo stile di Android 14 e successivi.

Novità grafiche in fase di sperimentazione

I test in corso, individuati da utenti che utilizzano versioni recenti dell’app Google, mostrano due nuovi layout sperimentali. La principale differenza riguarda la posizione delle schede di risposta, che ora compaiono in basso nello schermo con card flottanti e uno stile più minimale, simile all’estetica adottata da Material You.

In un altro layout alternativo, le informazioni vengono presentate in una finestra sovrapposta all’elemento cerchiato, evitando il passaggio a una nuova schermata e riducendo il numero di tocchi necessari per consultare il contenuto.

Entrambe le soluzioni puntano a semplificare la navigazione dei risultati e a migliorare l’integrazione tra gesto e risposta, rendendo l’esperienza di “Cerchia e cerca” più intuitiva e veloce.

L’interazione di base con la funzione resta invariata: l’utente può attivare “Cerchia e cerca” tenendo premuto il pulsante Home o utilizzando una gesture dedicata, quindi disegnare un cerchio attorno all’oggetto, al testo o all’immagine di interesse. L’intelligenza artificiale di Google riconosce l’elemento e propone una serie di risultati contestuali, tra cui link, descrizioni, immagini correlate e opzioni di acquisto.

La funzione continua a essere disponibile principalmente su dispositivi Pixel e Samsung compatibili, con l’intenzione di espanderla progressivamente ad altri modelli Android nei prossimi mesi.

Il cambiamento dell’interfaccia non aggiunge nuove funzioni, ma si concentra sull’ottimizzazione dell’esperienza visiva e sull’accessibilità delle informazioni. L’obiettivo è ridurre la distanza tra l’interazione iniziale (il cerchio) e il risultato, evitando passaggi intermedi o distrazioni visive.

Google sembra voler allineare “Cerchia e cerca” alle linee guida più recenti di Material Design, uniformando l’aspetto grafico dell’assistente visivo a quello degli altri strumenti smart integrati nel sistema operativo.

Al momento, i nuovi layout sono in test limitato tramite aggiornamenti lato server, visibili solo a una parte ristretta di utenti con la versione beta dell’app Google. Non è ancora noto quale versione dell’interfaccia verrà scelta per il rilascio definitivo, né se entrambe saranno offerte in parallelo.

Google non ha comunicato date ufficiali per l’introduzione su larga scala, ma è probabile che il rollout avvenga entro la seconda metà del 2025, in concomitanza con ulteriori aggiornamenti di Android o della Google App.