GTA VI: nuovi dettagli sulla questione rinvio

Come ben sapete, il titolo più atteso di quest’anno è stato purtroppo rinviato all’anno prossimo, stiamo parlando come avrete sicuramente intuito di GTA 6, il titolo in questione infatti era previsto per la fine del 2025 ma l’azienda ha valutato lo stato dei lavori e ha deciso di posticiparlo ad una data precisa, parliamo del 26 maggio 2026, data in cui il titolo Rockstar sarà finalmente disponibile per tutti all’acquisto.

Dopo il primo rinvio, l’azienda non si è espressa più di tanto fino a questo momento dal momento che sono circolate in rete ulteriori voci in merito un possibile ulteriore rinvio che sposterebbe all’uscita del titolo addirittura dopo il 26 maggio del prossimo anno, a dire la sua questa volta è stato niente meno che il CEO di Take Two, Strauss Zelnick, il quale ha voluto sottolineare come la compagnia abbia uno storico che dimostri la sua affidabilità, sottolineando come non abbia mai mancato un’uscita una volta dichiarata una data precisa.

Le parole del CEO

Il CEO di Take Two Interactive ha commentato così le voci: “Con l’avvicinarsi al completamento di un titolo che ricerca la perfezione, è diventato sempre più evidente come ci fosse bisogno di altro tempo per raggiungere la pulizia desiderata. In questo caso abbiamo pensato che con un piccolo incremento dei tempi di sviluppo si sarebbe creata la possibilità per Rockstar Games di raggiungere la sua visione creativa senza alcuna limitazione. Ovviamente abbiamo deciso di supportare a pieno questo approccio.“.

La parole del CEO spiegano dunque tutta la filosofia che c’è dietro il rinvio dichiarato le settimane precedenti, specificando come il tutto sia mosso da ragioni legate al perfezionismo e al desiderio di regalare agli utenti l’esperienza migliore possibile, dunque non rimane che affidarci alle parole del rappresentante dell’azienda coinvolta, sperando che il 26 maggio sia la data finale per poter mettere le mani su un titolo che si sta facendo aspettare da ormai oltre un decennio.