Arrivano i nuovi Acer Swift AI e Swift X 14: potenza dotata di intelligenza artificiale

Un corpo da meno di un chilo, un display OLED 3K da 14 pollici con vetro edge-to-edge e colori da cinema. Il nuovo Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) ridefinisce la mobilità, senza sacrificare le prestazioni. Il suo Intel Core Ultra 9 288V unito a una NPU da oltre 40 TOPS e alla GPU Intel Arc accelera ogni attività, dalla generazione AI al montaggio grafico. Il display, protetto dal primo Corning Gorilla Matte Pro, riduce i riflessi del 95%, perfetto anche sotto il sole. L’indicatore di attività AI sul touchpad e il lettore d’impronte illuminato aggiungono un tocco futuristico. Autonomia? Fino a 21 ore. Il costo per questo device Acer parte da 1.599 euro, un investimento per chi pretende il meglio in movimento.

Swift Go AI: velocità e divertimento straordinari

I modelli Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75) e Swift Go 16 AI (SFG16-74) arrivano aventi l’Intel Core Ultra 7 258V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e 2 TB di SSD PCIe Gen 4. Fluidità, risposta immediata e una durata di batteria fino a 16 ore per chi vive tra lavoro e passione. I display OLED 2K, certificati VESA DisplayHDR TrueBlack 500, regalano immagini nitide e vivaci. Il touchpad evolve e controlla musica, chiamate e presentazioni con un gesto. I prezzi dei device Acer vanno a partire da 1.199 euro per il 14 pollici e 1.299 euro per il 16, con disponibilità tra luglio e agosto. Come si può rinunciare a tanta versatilità?

Creatività infinita con i nodelli Acer Swift X 14 AI e Swift X 14

Per chi crea contenuti ogni giorno, arrivano due modelli nati per ispirare. Il pc Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) integra un AMD Ryzen AI 9 365 e una potente GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con architettura Blackwell, mentre il Swift X 14 (SFX14-73G) monta un Intel Core Ultra 9 285H, pensato per il multitasking professionale. Entrambi i dispositivi Acer offrono display OLED 3K Calman-verified da 14,5 pollici, pieno supporto DCI-P3, e sono pronti per l’intelligenza artificiale grazie al supporto NVIDIA Studio. Le superfici in vetro Corning resistono a macchie e impronte, mentre il design piatto e il supporto per pennino MPP 2.5 invitano a disegnare ovunque. I modelli saranno disponibili da luglio al prezzo di 1.799 euro.