Whatsapp: questo messaggio non va preso alla leggera

Purtroppo per tutti gli utenti WhatsApp non è +1 luogo sicuro come in passato, nonostante gli sforzi dell’azienda che si occupa del suo sviluppo di renderlo sempre più sicuro per tutti quanti, ovviamente tutto dipende dall’uso che un utente fa della piattaforma, da un po’ di tempo infatti i truffatori stanno utilizzando l’applicazione come ultima frontiera per le loro truffe online, infatti i truffatori si sono disposti ad utilizzare l’applicazione statistiche istantanea può risultare davvero molto più redditizio rispetto ai metodi convenzionali, e dunque perché soprattutto negli ultimi mesi vere e proprie ondate di messaggi truffanti stanno colpendo la community.

Recentemente in Italia e purtroppo esplosa una nuova truffa che sta colpendo davvero chiunque con l’obiettivo di rubare i risparmi presenti nel conto in banca, la truffa in questione non soltanto utilizza WhatsApp ma paradossalmente utilizzo uno strumento che davvero non ci si aspetterebbe, si tratta delle videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione, i truffatori infatti hanno elaborato un nuovo metodo di truffa che risulta ancora più efficace, scopriamo insieme di cosa si tratta in modo da poter riconoscere il pericolo quando ci si para davanti agli occhi.

Truffa svuota conto

La truffa in questione si palesa agli occhi della vittima come un semplice messaggio da parte della propria banca che avvisa di dover recapitare una comunicazione davvero molto urgente che però può essere consegnata solo attraverso una video chiamata, ovviamente si tratta dei truffatori che si fingono la banca di fiducia della vittima, una volta convinta quest’ultima ad avviare la video chiamata a la convincono poi ad attivare la condivisione dello schermo e a farle effettuare l’accesso all’interno del proprio profilo Internet banking, così facendo ovviamente registreranno in un lampo le credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio piacimento per svuotare il conto in banca della vittima, prestare attenzione dunque a questo modus operandi e se doveste incappare anche voi in questa strategia di truffa, non esitate a smettere di rispondere e soprattutto non dichiarate nessuna informazione sulla vostra persona.