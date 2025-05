Nothing Phone (2a) Plus al MINIMO STORICO su Amazon

Nothing, azienda in forte crescita nel corso degli ultimi mesi, propone su Amazon uno dei prodotti più amati e desiderati dal pubblico, per coloro che vogliono acquistare uno smartphone di fascia media, stiamo parlando di Nothing Phone (2a) Plus, un dispositivo lanciato nel corso del terzo trimestre del 2024, ma che oggi è stato fortemente scontato, risultando maggiormente accessibile dai più.

Il prodotto presenta una diagonale di 6,7 pollici, sfrutta tecnologia AMOLED di ottima qualità generale con refresh rate a 120Hz, alle cui spalle si raggiunge una risoluzione di 1080 x 2412 pixel con 394 ppi, nonché comunque oltre 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 5. Il processore è il MediaTek Dimensity 7350 Pro, octa-core con frequenza di clock a 3GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G610 MC4 ed una configurazione che si completa con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Nothing Phone (2a) Plus in vendita ad un prezzo ridicolo

Acquistare il Nothing Phone (2a) Plus non richiede un esborso particolarmente elevato, proprio perchè dovete sapere essere disponibile ad un listino di 449 euro, a scendere poi di circa 110 euro, cosicché si possa investire il 27% in meno fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 328,49 euro. L’ordine lo potete inserire direttamente a questo link.

Il comparto fotografico, nonostante si stia parlando di uno smartphone di fascia media, risulta essere più che bilanciato e performante, essendo comunque composto da due sensori: un principale da 50 megapixel seguito da un secondario ultragrandangolare sempre da 50 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel, stabilizzazione ottico/digitale con angolo di visuale di 114 gradi, ed un sensore anteriore da 50 megapixel con apertura F2.2. Gli utenti che lo vogliono acquistare devono sapere che le scorte potrebbero essere limitate e terminare anzitempo, per questo si consiglia di velocizzare il più possibile la scelta.