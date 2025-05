Samsung Messaggi: le novità in arrivo con One UI 8

Samsung si prepara a rilanciare in grande stile la sua applicazione Messaggi. Il processo avrà inizio con l’introduzione di One UI 8. L’aggiornamento segna un vero e proprio cambio di rotta rispetto al recente passato. Solo pochi mesi fa, infatti, l’azienda sembrava intenzionata a ridimensionare drasticamente il servizio, favorendo l’adozione di Google Messaggi come soluzione predefinita. Eppure, ora il colosso sudcoreano torna sui suoi passi, proponendo una versione completamente rinnovata. Arricchita da una serie di novità che puntano a riconquistare l’attenzione degli utenti.

Samsung: nuovo aggiornamento per l’app Messaggi

Tra le funzioni che faranno parte della nuova versione dell’applicazione spiccano alcune caratteristiche già presenti in passato, ma oggi aggiornate e ottimizzate. Ad esempio, torna il supporto completo al protocollo RCS, che consente di trasformare gli SMS in conversazioni multimediali avanzate. Ritorna anche la possibilità di modificare i testi già inviati, una funzione attesa da tempo. A ciò si aggiunge la cancellazione automatica dei codici OTP dopo 24 ore dalla ricezione. Una scelta mirata a migliorare la pulizia della casella e a proteggere meglio la privacy degli utenti. E non è tutto. Gli utenti avranno la possibilità di reagire ai messaggi con adesivi personalizzati e emoji animate. Sono attesi anche nuovi strumenti di sicurezza. Ad esempio, grazie alla funzione Now Brief, l’app sarà in grado di segnalare messaggi potenzialmente sospetti, dannosi o bloccati.

L’analisi dell’APK effettuata da Android Authority ha inoltre permesso di scoprire nuove funzionalità nascoste nel codice. Tra cui c’è il promemoria dei compleanni, una funzione che permetterà di ricevere notifiche automatiche in prossimità delle date importanti relative ai contatti salvati. Infine, verrà introdotta la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale. Tale funzione permetterà agli utenti di tracciare con precisione i movimenti dei contatti autorizzati, non più limitandosi a un’istantanea della posizione. Il sistema sarà collegato al servizio Samsung Find e richiederà l’accesso con un account Samsung. Con tali novità, Samsung dimostra il suo impegno anche nel settore della messaggistica mobile.