Samsung Messaggi, con la One UI 8 ci saranno tante novità: ecco quali

Samsung Messaggi si prepara a cambiare volto con One UI 8, introducendo nuove funzionalità che puntano a migliorare l’esperienza d’uso. In molti si ritroveranno spiazzati di fronte a questa decisione, anche perché fino a poco tempo fa l’idea del colosso sembrava essere quella di puntare tutto su Google Messaggi sminuendo dunque il ruolo della sua applicazione di messaggistica proprietaria.

Le novità nascoste nel codice: tra compleanni e condivisione della posizione

Stando a quanto emerso dall’APK teardown condotto da Android Authority, la nuova versione di Samsung Messaggi includerà diverse funzionalità interessanti, alcune delle quali già esistenti ma migliorate. Tra queste, si segnalano:

Birthday Reminders : una funzione che consente di ricordare i compleanni dei contatti, già presente ma ora più integrata nell’app;

Supporto RCS : per messaggi multimediali più ricchi e interattivi;

Modifica dei messaggi : possibilità di correggere il testo inviato;

Cancellazione automatica dei codici OTP: questi verranno eliminati automaticamente dopo 24 ore, garantendo maggiore sicurezza.

Ma la vera novità riguarda la condivisione della posizione in tempo reale, una funzione che Samsung ha deciso di implementare per competere direttamente con Google Messaggi. Questa opzione sarà collegata a Samsung Find e richiederà un account Samsung per funzionare. Gli utenti potranno:

Condividere la propria posizione in tempo reale e monitorare i movimenti;

Rifiutare o revocare le autorizzazioni di condivisione;

Ricevere avvisi quando qualcuno rifiuta di visualizzare la posizione;

Condividere la posizione per un periodo illimitato.

Reazioni con emoji e messaggi sospetti

Un’altra novità ispirata a Photomoji di Google è la possibilità di reagire ai messaggi con emoji e adesivi personalizzati, offrendo un tocco di espressività in più nelle conversazioni.

Infine, Samsung Messaggi sarà in grado di segnalare messaggi sospetti o potenzialmente dannosi grazie alle notifiche di Now Brief, garantendo una maggiore protezione per gli utenti.

Con One UI 8, Samsung sembra voler rafforzare la propria app di messaggistica, offrendo un’alternativa completa e ricca di funzionalità per chi preferisce restare nell’ecosistema Galaxy.